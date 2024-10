Gặp đại biểu Quốc hội, người lao động Khánh Hoà nói về nhà ở xã hội và việc làm

Sáng 11-10, tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa (TP Nha Trang), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri là cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hữu Trí trao đổi một số vấn đề cử tri quan tâm

Ông Lê Hữu Trí, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, chủ trì buổi hội nghị cùng lãnh đạo các ban ngành của tỉnh và gần 250 cử tri là đoàn viên Công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Theo ông Phan Thanh Liêm, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, trong thời gian qua các cấp Công đoàn trên toàn tỉnh đã chủ động tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động Công đoàn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, các cấp Công đoàn toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 8.000 lượt đoàn viên Công đoàn với số tiền hơn 50 tỉ đồng, hỗ trợ kinh phí hơn 1,9 tỉ động để xây mới, sửa chữa 40 mái ấm Công đoàn và phấn đấu hết năm 2024 sẽ hỗ trợ xây mới, sửa chữa khoảng 50 căn nhà.

Tại hội nghị, nhiều vấn đề được các cử tri quan tâm trong đó tập trung chính vào vấn đề nhà ở xã hội. Chị Trương Thị Thu, cán bộ Công đoàn Khu Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, đặt vấn đề về việc Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về luật nhà ở xã hội để giúp người lao động thu nhập thấp có thể dễ dàng tiếp cận nhưng hiện nay người lao động trên địa bàn tỉnh có rất ít thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt là các dự án phục vụ cho người lao động tại Khu công nghiệp Suối Dầu (huyện Cam Lâm).

Chị Trương Thị Thu đặt một số câu hỏi liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội

Trả lời vấn đề liên quan đến nhà ở xã hội, ông Phạm Thanh Khiết, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản tỉnh Khánh Hòa, cho biết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay có 4 dự án Nhà ở xã hội sẽ hoàn thành và bàn giao từ năm 2025 đến 2027: Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú 2 (TP Nha Trang) 1.221 căn, dự án nhà ở xã hội Phú Quý (Tp Nha Trang) 602 căn, dự án nhà ở xã hội tại phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh có quy mô 3.556 căn, dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh với 9,816 căn. Để tiếp cận thông tin chuẩn xác về các dự án, đề nghị người lao động truy cập vào website của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa. Trên web sẽ có đầy đủ thông tin pháp lý, tiến độ của các dự án, các quy định về mua nhà ở xã hội, danh sách các cá nhân được duyệt mua nhà ở xã hội.

Chị Nguyễn Thị Hàn Thy, giáo viên trường THCS Âu Cơ (TP Nha Trang), nêu một số kiến nghị liên quan đến nghề giáo như đội ngũ nhân viên thiết bị, y tế, văn thư tại các trường học mức lương hiện nay còn thấp so với mặt bằng chung trong khi khối lượng công việc khá nhiều đặc biệt nhân viên thiết bị còn phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại tại các phòng thí nghiệm nhà trường. Chị Thy còn kiến nghị tăng mức tiền trực trưa đối với giáo viên mầm non, đồng thời xếp giáo viên mầm non vào ngành nghề đặc biệt và cho nghỉ hưu ở tuổi 55.

Ông Phan Thanh Liêm, Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa, tặng quà cho người lao động

Tại buổi hội nghị tiếp xúc, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã nghe các cử tri ý kiến và đề xuất 24 vấn đề trong đó có 7 ý kiến về luật Công đoàn sửa đổi, 6 ý kiến về luật việc làm sửa đổi và 8 vấn đề chung về chính sách lao động, giáo dục, khai thác thủy sản, nâng hạng lái xe…

LĐLĐ Khánh Hòa trao hỗ trợ 150 suất quà cho người lao động

Ông Lê Hữu Trí ghi nhận toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri đặc biệt cho biết Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét trả lời cử tri sớm nhất đồng thời sẽ phản ánh các ý kiến của cử tri tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Tại hội nghị, để động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã trao hỗ trợ 150 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng .