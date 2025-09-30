Gặp lại Long nón lá sau chuỗi ngày điều trị ung thư

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Gặp lại Long nón lá sau chuỗi ngày điều trị ung thư

Thùy Trang

(NLĐO)- Long nón lá xuất hiện ở "Giải mã con beat" sau chuỗi ngày điều trị ung thư, với những câu chuyện thăng trầm đầy cảm xúc.

Long Nón Lá giải mã âm nhạc: hành trình thăng trầm, Masew, Thái VG và bất ngờ cùng Minh Tú!

Giải mã con beat: Chuyện nghề thăng trầm của rapper Long Nón Lá sau biến cố - Ảnh 1.

Long Nón lá trở lại sau biến cố sức khỏe

Xuất hiện trong tập mở màn "Giải mã con beat", Long Nón Lá lần đầu trải lòng về hành trình âm nhạc thăng trầm, từ cơ duyên hợp tác cùng Masew đến Thái VG và mối quan hệ bất ngờ với siêu mẫu Minh Tú khi ở khoảng lặng nhiều nước mắt của biến cố cuộc đời.

Từ khi xuất hiện trên "chuyến xe" Giải mã con beat, Long Nón Lá đã khiến khán giả bật cười với màn đối đáp hài hước cùng MC Dustin, khi ví chiếc limousine sang - xịn - mịn của chương trình giống các chuyến xe về miền Tây. "Mở bài nhạc bolero nữa là hợp lý" - nam rapper duyên dáng pha trò.

Mở đầu cuộc trò chuyện, anh thể hiện ca khúc "Hành lang cũ", ca khúc từng làm nên tên tuổi. Ít ai biết rằng đây chính là sáng tác nhanh nhất trong sự nghiệp của anh với chỉ sau một đêm thất tình. Ban đầu, ca khúc có tên "Hạ nhớ", nhưng nhờ gợi ý từ Trấn Thành và Trường Giang, cái tên "Hành lang cũ" đã ra đời và gắn liền với dấu mốc thăng hoa của rapper Long Nón Lá.

Nam rapper cũng lần đầu tiết lộ cơ duyên hợp tác cùng Masew. Ban đầu, anh thậm chí còn không tin lời ngỏ ý từ nhà sản xuất đình đám là thật: "Không thể nào một tên tuổi lớn như vậy mà chủ động nhắn tin cho mình hết. Tôi nghĩ đó là lừa đảo". 

Chỉ sau nhiều lần được liên hệ, anh mới quyết định gửi gắm sản phẩm của mình. "Đến hiện tại, tôi vẫn mang ơn anh Masew rất nhiều. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã không đi xa được đến ngày hôm nay" - Long Nón Lá xúc động chia sẻ.

Long Nón lá bứt phá ở Rap Việt mùa 3 

Giải mã con beat: Chuyện nghề thăng trầm của rapper Long Nón Lá sau biến cố - Ảnh 2.

Long Nón lá tại Giải mã con beat

Bước tiến lớn khác của anh chính là hành trình tại Rap Việt mùa 3, khi về đội của HLV Thái VG. Dù gặp nhiều rào cản ngôn ngữ, nam rapper vẫn kiên trì vượt qua, khẳng định bản thân bằng sự trưởng thành sau những va chạm trên sân khấu.

Bên cạnh chuyện nghề, Long Nón Lá thẳng thắn trải lòng về biến cố sức khỏe khi phát hiện mắc ung thư. Thời điểm ấy, mẹ anh cũng đang điều trị bệnh, nhưng phải gác lại để chăm lo cho con trai. "Nếu nói không hụt hẫng thì là tôi đang nói xạo", anh nghẹn ngào.

May mắn thay, anh luôn có những người đồng hành. Ngoài HLV Thái VG thường xuyên động viên, Long Nón Lá còn xúc động kể về sự quan tâm của siêu mẫu Minh Tú. 

Không chỉ đến thăm tận bệnh viện, nữ nghệ sĩ còn kín đáo để lại khoản hỗ trợ dưới giỏ trái cây dù anh đã từ chối trước đó. Số tiền chục triệu không chỉ giúp anh trang trải chi phí thuốc men, mà quan trọng hơn, là lời động viên vô giá giữa thời điểm nam rapper chật vật nhất. 

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, câu chuyện đời và những thử thách bất ngờ, "Giải mã con beat" (phát sóng chủ nhật hàng tuần lúc 20 giờ, trên kênh MYTV, với sự dẫn dắt của MC Dustin Phúc Nguyễn) ghi dấu ấn đặc biệt cho khán giả yêu thích giới underground.

Tin liên quan

Cuộc hội ngộ cảm xúc của rapper Long Nón Lá và "Mai Vàng" Vũ Mạnh Cường

Cuộc hội ngộ cảm xúc của rapper Long Nón Lá và "Mai Vàng" Vũ Mạnh Cường

(NLĐO) - Rapper Long Nón Lá khiến "Mai Vàng" Vũ Mạnh Cường rưng rưng khi nhắc lại kỷ niệm ngày đầu gặp gỡ của cả hai.

Long Nón LÁ rapper Long Nón Lá Long Nón lá bị ung thư Long nón lá trở lại sau biến cố
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo