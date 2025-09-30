Gặp lại Long nón lá sau chuỗi ngày điều trị ung thư

Long Nón Lá giải mã âm nhạc: hành trình thăng trầm, Masew, Thái VG và bất ngờ cùng Minh Tú!

Long Nón lá trở lại sau biến cố sức khỏe

Xuất hiện trong tập mở màn "Giải mã con beat", Long Nón Lá lần đầu trải lòng về hành trình âm nhạc thăng trầm, từ cơ duyên hợp tác cùng Masew đến Thái VG và mối quan hệ bất ngờ với siêu mẫu Minh Tú khi ở khoảng lặng nhiều nước mắt của biến cố cuộc đời.

Từ khi xuất hiện trên "chuyến xe" Giải mã con beat, Long Nón Lá đã khiến khán giả bật cười với màn đối đáp hài hước cùng MC Dustin, khi ví chiếc limousine sang - xịn - mịn của chương trình giống các chuyến xe về miền Tây. "Mở bài nhạc bolero nữa là hợp lý" - nam rapper duyên dáng pha trò.

Mở đầu cuộc trò chuyện, anh thể hiện ca khúc "Hành lang cũ", ca khúc từng làm nên tên tuổi. Ít ai biết rằng đây chính là sáng tác nhanh nhất trong sự nghiệp của anh với chỉ sau một đêm thất tình. Ban đầu, ca khúc có tên "Hạ nhớ", nhưng nhờ gợi ý từ Trấn Thành và Trường Giang, cái tên "Hành lang cũ" đã ra đời và gắn liền với dấu mốc thăng hoa của rapper Long Nón Lá.

Nam rapper cũng lần đầu tiết lộ cơ duyên hợp tác cùng Masew. Ban đầu, anh thậm chí còn không tin lời ngỏ ý từ nhà sản xuất đình đám là thật: "Không thể nào một tên tuổi lớn như vậy mà chủ động nhắn tin cho mình hết. Tôi nghĩ đó là lừa đảo".

Chỉ sau nhiều lần được liên hệ, anh mới quyết định gửi gắm sản phẩm của mình. "Đến hiện tại, tôi vẫn mang ơn anh Masew rất nhiều. Nếu không có anh, có lẽ tôi đã không đi xa được đến ngày hôm nay" - Long Nón Lá xúc động chia sẻ.

Long Nón lá bứt phá ở Rap Việt mùa 3

Long Nón lá tại Giải mã con beat

Bước tiến lớn khác của anh chính là hành trình tại Rap Việt mùa 3, khi về đội của HLV Thái VG. Dù gặp nhiều rào cản ngôn ngữ, nam rapper vẫn kiên trì vượt qua, khẳng định bản thân bằng sự trưởng thành sau những va chạm trên sân khấu.

Bên cạnh chuyện nghề, Long Nón Lá thẳng thắn trải lòng về biến cố sức khỏe khi phát hiện mắc ung thư. Thời điểm ấy, mẹ anh cũng đang điều trị bệnh, nhưng phải gác lại để chăm lo cho con trai. "Nếu nói không hụt hẫng thì là tôi đang nói xạo", anh nghẹn ngào.

May mắn thay, anh luôn có những người đồng hành. Ngoài HLV Thái VG thường xuyên động viên, Long Nón Lá còn xúc động kể về sự quan tâm của siêu mẫu Minh Tú.

Không chỉ đến thăm tận bệnh viện, nữ nghệ sĩ còn kín đáo để lại khoản hỗ trợ dưới giỏ trái cây dù anh đã từ chối trước đó. Số tiền chục triệu không chỉ giúp anh trang trải chi phí thuốc men, mà quan trọng hơn, là lời động viên vô giá giữa thời điểm nam rapper chật vật nhất.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, câu chuyện đời và những thử thách bất ngờ, "Giải mã con beat" (phát sóng chủ nhật hàng tuần lúc 20 giờ, trên kênh MYTV, với sự dẫn dắt của MC Dustin Phúc Nguyễn) ghi dấu ấn đặc biệt cho khán giả yêu thích giới underground.