Gấp rút thi công công trình chống sụt trượt ở Khe Sanh dưới sương mù dày đặc

Theo ghi nhận, từ sáng sớm 16-12, lực lượng chức năng đã có mặt, khẩn trương triển khai các bước thi công công trình chống sụt trượt tại khu dân cư đường Hùng Vương ở thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Công trình này có tổng mức đầu tư 18 tỉ đồng, nhằm ngăn chặn và khắc phục tình trạng sụt trượt đất, đảm bảo an toàn cho các hộ dân ở khu vực bị ảnh hưởng.

Để xây dựng công trình, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Quân khu 4, Binh đoàn 12 huy động lực lượng, khẩn trương triển khai và quyết tâm hoàn thành vào ngày 31-12.

Trước đó, ngày 16 đến 17-11, mưa đặc biệt lớn tại vùng núi phía Tây Quảng Trị khiến ta-luy phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, xã Khe Sanh bị sạt xuống sâu 15 m, kéo dài 170 m, rộng khoảng 30 m, ảnh hưởng diện tích 5.000 m². Đất trôi lấn gần 1 m vào móng nhà, làm hư hỏng nặng 2 căn và gây nứt, sụt lún 10 căn còn lại. Sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ 12 hộ đã được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Tại buổi khởi công công trình chống sụt trượt tại khu dân cư đường Hùng Vương chiều 15-12, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn, giám sát, thi công cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nhân lực, thiết bị; đề xuất giải pháp thi công khoa học, chặt chẽ, xây dựng phương án thi công "3 ca, 4 kíp", quyết tâm "vượt nắng thắng mưa" để đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tin tưởng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ tích cực của Quân khu 4, Binh đoàn 12 và sự đồng thuận của người dân, công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả để người dân sửa chữa lại nhà ở nhằm ổn định cuộc sống.

Hình ảnh thi công công trình sáng 16-12:

Phương tiện được huy động san lấp tạo mặt bằng để xây dựng công trình chống sụt trượt tại khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

Tình trạng sụt trượt tại khu dân cư đường Hùng Vương ảnh hưởng đến 12 hộ dân

Lực lượng chức năng khoan cắt phần nhà bị đổ sập, hư hỏng





Các chiến sĩ chặt tre để giải phóng mặt bằng và tận dụng làm cọc gia cố khi thi công công trình

Trước đó, chiều 15-12, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ khởi công công trình chống sụt trượt tại khu dân cư đường Hùng Vương (thôn 3A, xã Khe Sanh) trong "Chiến dịch Quang Trung" - xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai



Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng do thiên tai, bão lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thủ tướng biểu dương tinh thần nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị, đã hoàn thành việc sửa chữa 3.466 nhà bị hư hại (dưới 30%), xây dựng lại xong 8 căn nhà bị sập đổ, hư hại nặng, bảo đảm an cư cho người dân sau thiên tai. Về công tác khắc phục sự cố sạt lở ảnh hưởng đến an toàn nhà ở của 12 hộ dân tại xã Khe Sanh, Thủ tướng đánh giá các cơ quan của tỉnh Quảng Trị có thiếu sót, chưa tuân thủ đúng quy định, chưa kịp thời xử lý ngay khi xảy ra tình huống khẩn cấp về thiên tai. "Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị cần tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm việc chậm khắc phục sự cố sạt lở và vắng mặt tại cuộc họp mà không báo cáo theo quy định của Đảng và Nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ trước 20-12" - Thủ tướng yêu cầu. Thủ tướng nhấn mạnh việc chăm lo chỗ ở cho nhân dân, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ là việc rất quan trọng, cấp bách. Do vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan phải đặt mình vào vị trí của người dân, tránh quan liêu, hình thức; coi việc của người người dân như việc nhà mình, phối hợp với lực lượng quân đội tập trung toàn lực để xử lý ngay...



