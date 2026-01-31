HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Gấp rút triển khai Hội chợ Mùa Xuân 2026

L.Thúy

Sáng 30-1, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các hội chợ quốc gia, đã đi kiểm tra tình hình triển khai Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng" là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia có quy mô lớn, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức. 

Sự kiện diễn ra từ ngày 2-2 đến 13-2-2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Gấp rút triển khai Hội chợ Mùa Xuân 2026 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo các hội chợ quốc gia, kiểm tra tình hình triển khai Hội chợ Mùa Xuân 2026 .Ảnh: QUỲNH TRANG

Bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, đề xuất tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thị trường, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa, đồng thời bảo đảm an ninh, môi trường và quản lý chất thải, thể hiện tinh thần sẵn sàng triển khai công việc theo tiến độ 24/7.

Đối với công tác an ninh, trật tự và an toàn, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cho biết đã tổ chức họp, chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan. Lực lượng quản lý thị trường được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để xảy ra tình trạng hàng hóa kém chất lượng.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Hội chợ Mùa Xuân được tổ chức không chỉ với ý nghĩa đón chào mùa Xuân mới mà còn chào đón kỷ nguyên mới sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tinh thần chung là phải thể hiện được không khí mùa xuân tưng bừng, sôi động và náo nhiệt, xứng tầm sự kiện và kỳ vọng của nhân dân. Vì vậy, Ban Tổ chức cần xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm hoàn thành đồng bộ từ công tác tổ chức đến các chương trình chuẩn bị cho 2 sự kiện nêu trên.

Đối với UBND TP Hà Nội, Phó Thủ tướng ghi nhận các công việc đã được chủ động triển khai, đồng thời lưu ý cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong công tác quản lý thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng hàng giả, hàng nhái; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra hội chợ.

