Gấp rút xây nhà ở xã hội

Sáng nay (22-2), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sẽ chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030" năm 2024 (viết tắt là Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH).



Tập trung tháo gỡ vướng mắc

Đề án trên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023. Tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5-1-2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Chính phủ đặt mục tiêu trong năm 2024 phấn đấu hoàn thành 130.000 căn hộ NƠXH.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng Chính phủ, tính đến ngày 5-2, cả nước đã quy hoạch 1.249 khu đất với quy mô 8.390 ha làm NƠXH, tăng 5.031 ha so với năm 2020 là 3.359 ha. Bộ Xây dựng đánh giá một số địa phương quan tâm đến việc quy hoạch quỹ đất phát triển NƠXH như: Đồng Nai 1.063 ha, TP HCM 608 ha, Long An 577 ha, Hải Phòng 471 ha, Hà Nội 412 ha. Tuy nhiên, còn một số địa phương chưa quy hoạch bố trí quỹ đất NƠXH như: Ninh Bình, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Ninh Thuận, Đồng Tháp…

Ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, việc phát triển NƠXH trong thời gian qua đã đạt được kết quả quan trọng, nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng NƠXH. Trong đó, phải kể đến các tỉnh như: Bắc Ninh có 15 dự án với 6.000 căn; Bắc Giang 5 dự án với 12.400 căn; Hải Phòng 7 dự án với 11.600 căn; Bình Dương 7 dự án với 6.500 căn; Thanh Hóa 9 dự án với 4.900 căn...

Dù vậy, theo ông Sinh, một số địa phương có nhu cầu về NƠXH rất lớn nhưng việc đầu tư còn rất hạn chế so với mục tiêu của đề án năm 2025 (Hà Nội 3 dự án, 1.700 căn, đáp ứng 9%; TP HCM 7 dự án với 4.996 căn, đáp ứng 19%; Đà Nẵng 5 dự án với 2.750 căn, đáp ứng 43%...). Thậm chí một số địa phương không có dự án NƠXH khởi công trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay, như Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nam Định, Long An, Quảng Ngãi.

Về mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ NƠXH trong năm 2024 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, qua báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy rất khó, đây là thách thức không nhỏ. Hiện có 108 dự án NƠXH được các địa phương đăng ký hoàn thành trong năm 2024 với quy mô 47.532 căn hộ.

Do đó, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bộ Xây dựng cho biết sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng, sửa đổi pháp luật về thuế... để đồng bộ với Luật Nhà ở năm 2023 về cơ chế chính sách NƠXH. Song song đó, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, miễn tiền sử dụng đất, quy hoạch, dành quỹ đất, phát triển nhà ở lưu trú công nhân; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc triển khai hiệu quả gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11-3-2023 của Chính phủ.

Vướng mắc về cơ chế, chính sách và thiếu quỹ đất khiến việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội thời gian qua còn chậm Ảnh: Văn Duẩn

Các địa phương "chạy nước rút"

Hiện nay, nhiều địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu được Chính phủ giao.

Ông Mạc Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết năm 2023, thành phố đã ban hành kế hoạch phát triển NƠXH giai đoạn 2021-2025 với dự kiến phát triển 5,7 triệu m2 sàn xây dựng. Thành phố cũng đề xuất Chính phủ xây dựng 5 khu NƠXH tập trung, kỳ vọng bổ sung khoảng 2,5 triệu m2 sàn vào quỹ NƠXH.

Tính từ năm 2021 đến hết năm 2023, tại TP HCM có 2 dự án NƠXH được đưa vào sử dụng với gần 60.000 m2 sàn, tương ứng 623 căn hộ NƠXH. Ngoài ra, thành phố còn triển khai 6 dự án NƠXH, quy mô 3.956 căn và 1 dự án nhà lưu trú công nhân, quy mô 1.040 căn hộ. Theo kế hoạch phát triển nhà ở TP HCM giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, thành phố đặt chỉ tiêu phát triển 2,5 triệu m2 sàn NƠXH, tương đương 35.000 căn hộ. Sở Xây dựng đặt quyết tâm đến cuối năm 2025 hoàn thành các thủ tục để đưa vào đầu tư xây dựng số lượng căn hộ này, trong đó, phấn đấu hoàn thành khoảng 12.000 căn với tổng mức đầu tư hơn 11.500 tỉ đồng. Hiện Sở Xây dựng rà soát quỹ đất trong các KCN, KCX, khu công nghệ cao có quy hoạch sử dụng là nhà lưu trú công nhân để đôn đốc đầu tư xây dựng. Đồng thời, rà soát quỹ đất xây dựng NƠXH trong các dự án nhà ở thương mại quy mô từ 10 ha trở lên, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương xây dựng.

Hai địa phương được Bộ Xây dựng ghi nhận có nhiều nỗ lực về triển khai NƠXH khác là Đồng Nai và Bình Dương.

Đến nay, các địa phương của tỉnh Đồng Nai đã trình hồ sơ chủ trương 11 dự án, quy mô khoảng 20.000 căn, trong đó có 5 dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, quy mô khoảng 9.000 căn; 6 dự án còn lại quy mô khoảng 11.000 căn chưa phê duyệt. Trong số 5 dự án đã được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện các hồ sơ đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư với khoảng 3.500 căn tại TP Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, với quyết tâm đặt ra, tỉnh Đồng Nai phấn đấu hoàn thành xây dựng 10.000 căn NƠXH trong giai đoạn 2021-2025. Hiện toàn tỉnh triển khai 3 dự án NƠXH, nhà ở công nhân khoảng 2.000 căn. Từ nay đến cuối năm 2025, tỉnh sẽ phải xây dựng thêm 8.340 căn.

Tại Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH, Bình Dương được giao chỉ tiêu phát triển 86.877 căn. Tuy nhiên, với dự báo số lượng lao động ngày càng tăng, Bình Dương đặt mục tiêu xây dựng khoảng 173.000 căn, cao gấp 2 lần chỉ tiêu được Chính phủ giao. Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đề nghị cả hệ thống chính trị khẩn trương triển khai đầu tư, đến năm 2030 phải đạt mục tiêu đã đề ra.

Đề nghị hạ lãi suất cho vay gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng Về nguồn vốn hỗ trợ 120.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11-3-2023 của Chính phủ, hiện nay đã có 27 địa phương công bố danh mục 63 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng này với nhu cầu vay vốn hơn 27.900 tỉ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 dự án NƠXH tại 5 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 416 tỉ đồng. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng bước đầu đã có kết quả nhưng nhìn chung việc giải ngân còn chậm. Để triển khai hiệu quả 130.000 căn hộ NƠXH trong năm nay cùng với việc thúc đẩy giải ngân gói 120.000 tỉ đồng đạt kết quả tốt hơn, Bộ Xây dựng cho biết sẽ cùng các bộ, ngành, địa phương tập trung xây dựng các nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 để tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách. Bộ Xây dựng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét hạ mức lãi suất cho vay gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả gói hỗ trợ 120.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ. V.Duẩn

Ông VÕ MINH HOÀNG, Tổng Giám đốc Công ty CP Nhà ở xã hội TP HCM: Tạo thuận lợi cho người mua NƠXH Để đạt mục tiêu như Chính phủ đã đề ra, cần kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách. Theo đó, cho phép người mua NƠXH được kéo dài thời gian trả góp 15-20 năm, thay vì chỉ 5 năm như hiện nay, đồng thời kéo dài lãi suất ưu đãi bằng nguồn vốn 120.000 tỉ đồng để bù lãi suất. Ngoài ra, cần có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tham gia phát triển NƠXH được nâng mức trần lợi nhuận lên 15% thay vì 10%. Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch Hiệp hội Bất Động sản TP HCM: Huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2020 cả nước chỉ hoàn thành 8 dự án NƠXH với 1.677 căn, năm 2021 hoàn thành 5 dự án với 1.694 căn và năm 2022 hoàn thành 6 dự án với 1.300 căn. Nhìn chung, kết quả phát triển NƠXH chưa đạt kế hoạch đề ra. Để đạt được mục tiêu phát triển 130.000 căn hộ NƠXH trong năm 2024 và 428.000 căn hộ NƠXH vào năm 2025 thì vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cần phải tập trung nỗ lực xây dựng, hoàn thiện chính sách về NƠXH; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách; tạo quỹ đất, tạo nguồn vốn ưu đãi tín dụng để hỗ trợ người mua, thuê mua NƠXH và huy động thêm nhiều nguồn lực xã hội hóa từ khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển NƠXH. S.Nhung ghi