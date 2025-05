Gây án đặc biệt nghiêm trọng ở Lâm Đồng, trốn chạy đến Quảng Ngãi thì bị bắt

Chiều 11-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tiến hành bàn giao 4 đối tượng có hành vi dùng mã tấu chém người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng cho Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra.

4 đối tượng dùng mã tấu chém người ở Lâm Đồng bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ trên đường trốn chạy. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Trước đó, chiều 10-5, sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng về một nhóm đối tượng dùng dao và mã tấu chém người với tính chất đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực trước siêu thị GO!, thuộc phường 10, TP Đà Lạt, rồi tẩu thoát trên xe biển số 49B... theo hướng các tỉnh miền Trung, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các trinh sát dày dạn kinh nghiệm phối hợp với Phòng CSGT tiến hành truy bắt ngay khi nhóm đối tượng di chuyển qua địa bàn tỉnh.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Trạm CSGT Đức Phổ và Công an xã Phổ Cường đã “tóm gọn” nhóm đối tượng gây án khi vừa đến địa bàn Quảng Ngãi.

Qua khai thác nhanh, được biết do mâu thuẫn trong làm ăn, vào ngày 9-5, các đối tượng gồm Nguyễn Hồng Q. (32 tuổi, ngụ phường 3, TP Đà Lạt), Ngô Duy Q. (28 tuổi), Ngô Ngọc Q. (23 tuổi), và Ngô Phí H. (23 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã dùng dao, mã tấu chém anh Phan Đình Chế L. (41 tuổi, ngụ phường 5, TP Đà Lạt) nhiều nhát vào đầu, vai, chân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi gây án, các đối tượng lẩn trốn và bị bắt khi đến Quảng Ngãi.