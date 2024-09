Gây án khi rượt đuổi nhau trên cầu

Ngày 21-9, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận 12 điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây. Công an đã tạm giữ người gây ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tối 20-9, người dân trên đường Tô Ký, quận 12 thấy 2 thanh niên rượt đuổi nhau đoạn gần cầu vượt Quang Trung.

Hiện trường vụ án

Ít phút sau, một nam thanh niên khoảng 21 tuổi gục dưới đường, trên người dính nhiều máu.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nam thanh niên này đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM đã phối hợp với Công an quận 12 phong tỏa hiện trường, trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra vụ việc.