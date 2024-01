Gay cấn đường đua phim Tết

Theo công bố từ phía các nhà sản xuất, có 4 phim Việt gồm: "Mai" của Trấn Thành đạo diễn, "Gặp lại chị bầu" của Nhất Trung đạo diễn, "Sáng đèn" của Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, "Trà" của Lê Hoàng đạo diễn sẽ cùng ra rạp từ mùng 1 Tết.



Đa dạng nội dung

Phim "Mai" quy tụ dàn diễn viên gồm: Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Khả Như, Quốc Khánh, Uyển Ân… Nội dung phim kể về cô gái xinh đẹp tên Mai (Phương Anh Đào thủ diễn) làm nghề mát-xa. Cô thường bị mọi người trong chung cư chỉ trỏ, đồn thổi, bàn tán bằng lời lẽ không đẹp sau lưng. Mai được Dương (Tuấn Trần đóng), chàng trai trẻ trung, đào hoa, nghệ sĩ cùng chung cư tỏ tình.

Phim “Mai”

Phim thuộc thể loại tâm lý, tình cảm có nhiều điểm khác so với phim "Nhà bà Nữ" cũng do Trấn Thành đạo diễn, lập kỷ lục doanh thu với 475 tỉ đồng. Phim "Nhà bà Nữ" ra rạp mùa phim Tết Quý Mão 2023. Theo Trấn Thành, điểm khác biệt điển hình của "Mai" so với "Nhà bà Nữ" là sự cân bằng giữa yếu tố hài hước, lạc quan và tình cảm, lãng mạn cùng câu chuyện chân thực, gai góc về cuộc đời. Khán giả sẽ được trải qua nhiều cảm xúc khác nhau từ tâm lý, gia đình, hành động… Phim "Mai" đầu tư gần 50 tỉ đồng.

Phim "Gặp lại chị bầu" lấy mốc thời gian Sài Gòn những năm 1990, mang đậm chất hoài niệm. Ở đó, chàng trai mồ côi, cuộc sống bấp bênh tên Phúc (Anh Tú thủ vai) lưu lạc đến xóm trọ của bà Lê (Lê Giang thủ vai). Phúc nhập hội cùng nhóm của Huyền (Diệu Nhi thủ vai), Ngọc (Ngọc Phước thủ vai), Tuấn (Quốc Khánh thủ vai) cùng theo đuổi ước mơ phim ảnh, trải qua những giây phút đáng nhớ của tuổi thanh xuân. Một ngày, Huyền bất ngờ mang thai và quyết định sinh con nhưng không tiết lộ danh tính cha đứa bé.

Phim “Gặp lại chị bầu”

Phim "Sáng đèn" thể loại tình cảm - hài hước có bối cảnh những năm 1990 đến 2000. Phim là hành trình nhiều thăng hoa nhưng cũng đầy biến cố của đoàn cải lương Viễn Phương. Từ một đoàn chính thống, để duy trì, họ buộc chuyển mình thành một đoàn tạp kỹ. Dù vật lộn với hoàn cảnh khó khăn nhưng tình yêu nghề luôn cháy bỏng trong họ. Phim quy tụ dàn diễn viên: NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Kim Tử Long, Chí Tâm, Bạch Công Khanh, Bạch Long, Lê Phương, Lê Trang…

Phim “Sáng đèn”

Phim "Trà" khai thác một vấn đề xã hội đáng quan tâm là ngoại tình. Tác phẩm quy tụ các diễn viên: NSƯT Trương Minh Quốc Thái, Việt Hương, Đoàn Trinh…

Phim “Trà”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Dự kiến ra mắt khán giả muộn hơn các phim trên, "B4S - "Trước giờ "yêu" của đạo diễn Tùng Leo, Michael Thái, Huỳnh Anh Duy, khai thác đề tài 18+ nóng bỏng nhưng với phong cách hài hước, lãng mạn. Dàn diễn viên của phim gồm: Jun Vũ, Khánh Vân, Khazsak, Tôn Kinh Lâm, Tùng, Việt Hưng, Vinh Râu. "B4S - "Trước giờ "yêu" dự kiến ra rạp từ mùng 5 (ngày 14-2).

Nhiều sự cạnh tranh

Nếu so với mùa phim Tết Quý Mão 2023 chỉ có 2 phim Việt ra rạp cùng lúc là "Nhà bà Nữ" và "Chị chị em em 2" thì mùa phim Tết Giáp Thìn 2024 nhộn nhịp, gay cấn hơn. Theo nhận định người trong giới thì phim "Mai" của Trấn Thành nhiều lợi thế hơn. Dù rằng các tác phẩm của đạo diễn này đều gây tranh luận trái chiều với khen chê khác nhau nhưng đa phần gặt hái doanh thu lớn. Vì thế, dù nhiều đổi khác về đề tài, "Mai" vẫn được kỳ vọng tạo doanh thu tốt dù có thể khó bằng được những gì mà "Nhà bà Nữ" đã đạt được.

"Các nhà làm phim ai cũng muốn phim được ra rạp để đón khán giả vào các dịp lễ, Tết. Tôi không nghĩ là đang đối đầu với bất kỳ ai, mình chỉ cùng nhau ra rạp chung thôi. Như năm ngoái, "Nhà bà Nữ" và các phim Việt ra cùng thời điểm đều có doanh thu tốt, tôi hy vọng năm nay cũng vậy. Còn việc vô tình phim có chủ đề giống nhau - yêu phụ nữ lớn tuổi hơn thì có thể đây là xu hướng, chứ phim "Mai" đã làm kịch bản từ 2 năm trước rồi" - Trấn Thành nhận định.

Đạo diễn kiêm nhà sản xuất Nhất Trung cũng đồng quan điểm, cho rằng đây không phải sự đối đầu mà là thời điểm các nhà làm phim cùng nhau làm tốt tác phẩm đưa ra phục vụ khán giả. "Gặp lại chị bầu" là phim Tết thứ 5 của anh. Theo kinh nghiệm thường thấy, những cái Tết doanh thu rạp bùng nổ đa phần có nhiều phim hay cùng ra rạp còn những năm thị trường thấp điểm khi không có nhiều phim hay.

Không chỉ cạnh tranh cùng nhau, phim Việt còn cạnh tranh với phim ngoại mùa Tết này. Đó là phim "Argylle siêu điệp viên" (tựa gốc: Argylle), ra rạp vào ngày 10-2 (mùng 1 Tết), do Matthew Vaughn đạo diễn - người từng nổi tiếng với thương hiệu "Kingsman". Phim kết hợp giữa các yếu tố của phim gián điệp kinh điển với một chút siêu hư cấu (metafiction).

Nhân vật chính của phim là một nữ nhà văn được thủ vai bởi Bryce Dallas Howard, phát hiện ra mọi chi tiết trong tiểu thuyết hư cấu của mình về gián điệp tên Argylle (Henry Cavill đóng) bỗng dưng trở thành hiện thực. Phim cũng hứa hẹn tập trung vào các yếu tố tương tác hài hước thay vì hành động đẫm máu. Phim có sự tham gia của các diễn viên khác gồm Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Dua Lipa…

Hai phim hoạt hình: "Gia đình x Điệp viên mã: Trắng" (tựa gốc: Spy x Family Code: White) và "Đấu trường muôn thú" (tựa gốc: Noah's Ark) cùng ra rạp ngày 10-2 (mùng 1 Tết).

Trong đó, "Đấu trường muôn thú" lấy cảm hứng đậm nét từ câu chuyện chiếc tàu cứu thế muôn loài của Noah. Phim vẫn kể về chuyện Chúa trao cho Noah nhiệm vụ đóng tàu khổng lồ để giải cứu muôn loài khỏi nạn đại hồng thủy nhưng trong phim hoạt hình này nhân vật chính không phải Noah mà là hành trình của hai nhạc sĩ chuột tài năng Vini và Tom.

Hai nhân vật được cảm hứng từ 2nhạc sĩ, nhạc công, ca sĩ nổi tiếng người Brazil. Hình ảnh 2 chú chuột nhỏ bé nhưng mang trái tim to lớn, dùng âm nhạc vượt qua mọi chông gai để mang tình yêu thương lan tỏa hứa hẹn chinh phục khán giả gia đình dịp Tết.

Phim "Gia đình x Điệp viên mã: Trắng" là phiên bản điện ảnh của thương hiệu truyện tranh đình đám Nhật Bản "Spy x Family". Ngôi sao của phim là cô bé tóc hồng Anya cùng với ba mẹ nuôi Loid Forger và Yor, mang đến hàng loạt khoảnh khắc đáng yêu.

Với nhiều tác phẩm thể loại khác nhau cùng ra rạp, mang đến một "mâm cỗ" phong phú đa dạng về nội dung để khán giả chọn lựa. Người trong giới kỳ vọng về một mùa phim Tết sôi động, gay cấn để tạo đà cho sự phát triển điện ảnh Việt trong năm 2024.

"Gặp em ngày nắng" lên sóng VTV3 "Gặp em ngày nắng" mang đến câu chuyện tươi sáng, ấm áp và thông điệp chân thành về tình thân, gia đình, những giá trị cốt lõi của cuộc sống trong dịp Tết đến xuân về. Bộ phim sẽ lên sóng trên khung giờ 21 giờ 30 phút thứ năm, sáu hằng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ 25-1. Một cảnh trong phim “Gặp em ngày nắng”. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG Phim kể về mối duyên éo le giữa Phương, cô gái nhiều gánh nặng áo cơm và Huy, chàng thanh niên đầy áp lực lập gia đình trong dịp Tết đến. Phương trở thành bạn gái của Huy trong một buổi tiệc, nhưng mối quan hệ lợi ích này lại dẫn họ đến rất nhiều tình huống trái ngang, mở ra những mối quan hệ không ngờ với người thân của cả hai phía. Nhưng điều đặc biệt, chính qua những biến cố và trải nghiệm, họ dần cảm mến nhau, tình yêu đã nảy nở trong họ tự nhiên như mùa xuân đang về. "Gặp em ngày nắng" là sự tái ngộ của một ê-kíp trẻ trung, hiện đại: đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, biên tập Lại Phương Thảo, từng ghi dấu ấn với "11 tháng 5 ngày" và "Gia đình vui bất thình lình" và các diễn viên trẻ: Đình Tú, Anh Đào, Trần Kiên, Cù Thị Trà, Yến My… và những gương mặt kỳ cựu, giàu kinh nghiệm như NSND Lan Hương, NSƯT Thanh Quý, NSND Quốc Trị, NSND Thanh Tú… Y.Anh