Giáo dục

Gay gắt cuộc đua vào lớp 10

Đặng Trinh

Năm học 2026 - 2027, TP HCM có 169.927 học sinh dự thi lớp 10, ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 vào các trường THPT công lập trên địa bàn

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, kỳ thi lớp 10 năm nay được dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6, trong đó chỉ có 3 khu vực thực hiện xét tuyển, còn lại là thi tuyển chung đề, chung thời gian làm bài và hệ số xét tuyển.

Nhiều trường tăng chỉ tiêu

Trước sáp nhập, ở năm học 2025 - 2026, khu vực 3 của TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) có gần 14.000 thí sinh dự thi. Với 30 trường THPT công lập (trong đó có 1 trường chuyên) của địa phương này tuyển 12.780 chỉ tiêu lớp 10. Khu vực Bình Dương (cũ) có 21.000 thí sinh dự thi, tuyển 12.946 chỉ tiêu lớp 10 với 15 trường THPT (trong đó có 1 trường chuyên). Khu vực TP HCM (cũ) có hơn 88.000 thí sinh dự thi, tuyển 70.780 chỉ tiêu lớp 10 (bao gồm 2 trường chuyên và các trường trực thuộc ĐH, trường ĐH).

Năm học 2026 - 2027, với 169.927 học sinh (HS) lớp 9 dự kiến tốt nghiệp, TP HCM sẽ huy động ít nhất 70% HS vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố.

Gay gắt cuộc đua vào lớp 10 - Ảnh 1.

Học sinh lớp 9 tại TP HCM tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Ngày hội tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức. Ảnh: QUANG LIÊM

Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều trường THPT đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 dự kiến của năm học mới. Theo công bố, hầu hết các trường THPT khu vực 1 đều không tăng chỉ tiêu so với năm ngoái. Có thể kể đến Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức) dự kiến tuyển 810 HS, tương đương 18 lớp, trong đó 13 lớp khoa học tự nhiên và 5 lớp khoa học xã hội. Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), tuyển 13 lớp 10, tương đương gần 600 HS. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức) dự kiến tuyển 700 HS lớp 10, tương đương 16 lớp, trong đó có 2 lớp tích hợp và 14 lớp hệ đại trà. Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa) cũng vừa công bố nhiều thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Theo lãnh đạo nhà trường, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, trường dự kiến tổ chức 4 nhóm môn học lựa chọn và 3 cụm chuyên đề học tập với 17 lớp.

Theo hiệu trưởng các trường phổ thông, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hằng năm được xây dựng dựa trên các yếu tố như số HS lớp 12 ra trường, cùng với điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên hiện có. Dù vậy, đa số các trường đều giữ nguyên chỉ tiêu so với năm học trước đó.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 là kỳ tuyển sinh đầu tiên sau sáp nhập, theo hiệu trưởng một trường THPT, thực tế đang có tình trạng phụ huynh HS lo lắng những trường khu vực giáp ranh giữa các địa phương sẽ có tỉ lệ cạnh tranh cao nếu HS đăng ký nguyện vọng vào trường.

Tư vấn chọn trường học gần nhà

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sở đã yêu cầu trường THCS có trách nhiệm tư vấn để HS lựa chọn trường gần nơi cư trú, thuận tiện di chuyển, phù hợp với năng lực học tập và điều kiện gia đình. Hệ thống tuyển sinh của thành phố hỗ trợ tính toán khoảng cách từ nơi ở hiện tại theo VNeID đến từng nguyện vọng đăng ký và đưa ra cảnh báo phù hợp.

Trường hợp khoảng cách vượt mức quy định (trên 10 km đối với địa bàn TP HCM và Bình Dương trước khi sáp nhập; trên 13 km đối với địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập) thì trường THCS có trách nhiệm làm việc trực tiếp với phụ huynh HS (lập biên bản đính kèm hồ sơ) để tư vấn và thông báo rõ quy định không được thay đổi nguyện vọng sau thời hạn điều chỉnh hoặc sau khi có kết quả trúng tuyển. "HS và phụ huynh có trách nhiệm cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng ký nguyện vọng và chịu trách nhiệm với quyết định lựa chọn của mình" - ông Phong nói.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, ở kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, sau khi lấy ý kiến sở, ngành và trình UBND TP HCM thông qua, thành phố sẽ thực hiện xét tuyển vào lớp 10 Trường THCS - THPT Thạnh An, xã Thạnh An, đối tượng là HS đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025 - 2026. Đồng thời xét tuyển vào Trường THPT Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo, đối tượng là HS đã hoàn thành chương trình THCS tại Trường THCS Lê Hồng Phong thuộc đặc khu Côn Đảo trong năm học 2025 - 2026. Ngoài ra, xét tuyển vào lớp 10 ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, đối tượng tuyển sinh là HS đã hoàn thành chương trình THCS tại trường này trong năm học 2025 - 2026 hoặc HS thuộc đối tượng theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú do Bộ GD-ĐT ban hành.

Đối với phương thức thi tuyển lớp 10 sẽ thực hiện cho HS hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026 thuộc địa bàn TP HCM, trong độ tuổi quy định và có nguyện vọng đăng ký vào các trường THPT công lập. 

Hai giai đoạn của thi tuyển

Phương thức thi tuyển được thực hiện theo 2 giai đoạn.

Trong đó giai đoạn 1, HS đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập - trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (KV1), Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (KV1), Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐHQG TP HCM, Trường THPT chuyên Hùng Vương (KV2), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (KV3).

Giai đoạn 2 là tuyển sinh bổ sung, tùy theo tình hình nộp hồ sơ trúng tuyển thực tế và nhu cầu của các trường THPT, Sở GD-ĐT có thể xem xét tổ chức tuyển sinh bổ sung và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi cho HS và tuyển đủ chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường còn thiếu chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với HS đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.


