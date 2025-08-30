Ngay từ đầu giờ chiều, khi vừa mở bán, các quán chè đã có khách tìm đến gọi món chè đậu đỏ. Trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng “rủ nhau đi ăn chè đậu đỏ” xuất hiện, kèm những bức ảnh check-in cùng bát chè đỏ au nhân ngày Thất Tịch.

Các nhóm bạn trẻ đội mưa ăn chè đậu đỏ ngày Thất Tịch tại tiệm chè Tường Phong

Nhiều bạn trẻ cho biết họ không đặt nặng yếu tố tâm linh, mà xem đây là dịp để tụ tập bạn bè, giải tỏa căng thẳng sau những giờ học tập và làm việc.

“Mỗi năm mình đều đi ăn chè đậu đỏ cùng hội bạn. Vừa là để thử vận may, vừa coi như một cái cớ để gặp nhau giữa lịch trình làm việc bận rộn. Dù chưa có người yêu nhưng mình vẫn thấy háo hức” - bạn Hoàng Khang (22 tuổi, ngụ phường Chợ Lớn) chia sẻ.

Theo các chủ quán, doanh thu từ món chè đậu đỏ trong ngày Thất Tịch thường tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Nhiều quán ghi nhận lượng khách đến mua tăng đột biến, đặc biệt là giới trẻ đến thưởng thức hoặc mua về.

Chè đậu đỏ trở thành một “đặc sản theo mùa”

Tại quán chè Hiển Khánh (718 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ), chè đậu đỏ chỉ được bán duy nhất vào đúng ngày Thất Tịch. Chính vì sự giới hạn này, món“đặc sản theo mùa” được nhiều khách quen đến thưởng thức.

Trong khi đó, tại tiệm đồ ngọt Tường Phong (83 An Điềm, phường Chợ Lớn), món chè đậu đỏ "cháy hàng" trước 21 giờ. Nhiều khách đến muộn phải quay về tay không hoặc đặt trước từ sớm để chắc chắn có phần.

Clip Gen Z TP HCM đội mưa đi ăn chè đậu đỏ ngày Thất Tịch

Thực tế, việc ăn đậu đỏ cầu duyên bắt nguồn từ quan niệm dân gian gắn với sự tích Ngưu Lang – Chức Nữ, đôi tình nhân chỉ được gặp nhau một lần trong năm trên cầu Ô Thước vào ngày Thất Tịch, 7-7 âm lịch.

Đậu đỏ tượng trưng cho sự son sắt, may mắn trong tình yêu và vì thế, nhiều người tin rằng, ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch sẽ mang lại may mắn trên đường tình duyên.

Tại Việt Nam, đặc biệt ở các thành phố lớn như TP HCM, giới trẻ dần biến việc ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch thành một hoạt động vui nhộn, vừa mang yếu tố tín ngưỡng, vừa mang tính giải trí.

Và dù chưa thể khẳng định ăn chè đậu đỏ có “hiệu nghiệm” hay không, nhưng với nhiều bạn trẻ, Thất Tịch đã trở thành một dịp đặc biệt để hẹn hò, gắn kết và sẻ chia niềm vui.