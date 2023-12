Ghen tuông, chồng lên kế hoạch giết vợ trên đường

Sáng 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (SN 1975; ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".



Nguyễn Văn Dũng tại Cơ quan Công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 12-12, bà Lê Thị C. (SN 1982) điều khiển xe máy chở Dũng (chồng của C.) trên Quốc lộ 91.

Khi đến đoạn đường vắng, Dũng dùng dao đã thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát khiến vợ gục tại chỗ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng bà C. đã chết trên đường đến bệnh viện. Còn Dũng bị người dân bắt giữ giao cho công an.

Ngay sau đó, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường

Tại cơ quan công an, Dũng cho rằng vợ ngoại tình với người đàn ông khác nên nảy sinh ý định giết vợ. Để thực hiện, Dũng mua 1 con dao giấu trong người rồi đến công ty bà C. đang làm rủ đi uống nước. Khi đi được một đoạn thì Dũng ra tay sát hại bà C.