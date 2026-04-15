Pháp luật

Ghen tuông, người đàn ông ở Gia Lai nhẫn tâm sát hại dã man người tình

Đức Anh

(NLĐO) - Ghen tuông mù quáng, người đàn ông ở Gia Lai ra tay sát hại người tình rồi đến công an đầu thú.

Ngày 15-4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Huỳnh Du (SN 1989; trú xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai) về các tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ghen tuông, người đàn ông ở Gia Lai nhẫn tâm sát hại dã man người tình - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Du tại phiên toà

Theo cáo trạng, Du và chị Đ.T.T. (SN 1987; trú xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai) có quan hệ tình cảm, từng tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Trong quá trình chung sống, bị cáo thường xuyên kiểm tra điện thoại của chị T., phát hiện nhiều tin nhắn, cuộc gọi với người khác nên nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông, dẫn đến mâu thuẫn kéo dài.

Khoảng 22 giờ ngày 8-12-2024, sau khi uống rượu, Du quay lại nhà chị T. tại thôn Teng Nong, xã Ia Hrú để nói chuyện. Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, bị cáo dùng dao chém một nhát vào vùng đầu nạn nhân, sau đó tiếp tục dùng tay bóp cổ đến khi nạn nhân bất động.

Sau khi gây án, Du lấy điện thoại của nạn nhân rời khỏi hiện trường rồi vứt bỏ trên đường. Đến ngày 9-12-2024, bị cáo đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

HĐXX xác định bị cáo phạm tội do ghen tuông kéo dài, hành vi mang tính côn đồ, quyết liệt tước đoạt mạng sống nạn nhân nên đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người". Đồng thời, việc lấy điện thoại của bị hại nhằm che giấu hành vi phạm tội cấu thành tội "Cướp tài sản".

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Huỳnh Du 20 năm tù về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là 23 năm tù.

