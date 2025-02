Ghi dấu ấn trong lĩnh vực y tế chuyên sâu

Với quyết tâm trở thành trung tâm y tế chuyên sâu ngang tầm khu vực và thế giới, ngành y tế TP HCM đã và đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực y tế chuyên sâu.



Những bước tiến nổi bật

Là bệnh viện (BV) sản khoa tuyến cuối khu vực phía Nam, BV Từ Dũ đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu về tầm soát, can thiệp từ trong bào thai và cải thiện chất lượng cuộc sống phụ nữ sau sinh. BS.CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc BV Từ Dũ, khẳng định BV là cơ sở y tế an toàn với tỉ lệ tử vong mẹ luôn duy trì ở mức thấp hơn so với khu vực và thế giới. Tỉ lệ tử vong mẹ tại BV đã giảm từ 97/100.000 ca vào năm 2000 chỉ còn 2,9/100.000 ca vào năm 2024 - thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của Nam Á (172/100.000 ca) và thế giới (227/100.000 ca). Để trở thành trung tâm y khoa toàn diện, BV đã xây dựng mạng lưới liên kết các vùng và định hướng trở thành BV chuyên khoa sâu đạt chuẩn khu vực và quốc tế; tổ chức các khóa huấn luyện tiêu chuẩn châu Âu về hồi sức sơ sinh, tiếp cận tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. "Đặc biệt là thành lập Đơn vị Chăm sóc thai phụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản hướng đến mục tiêu phát triển Trung tâm Can thiệp bào thai thành trung tâm hàng đầu khu vực châu Á" - BS Hải nhấn mạnh.

Trung tâm Hồi sức sơ sinh - Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) đạt chuẩn châu Âu

Lĩnh vực nhi khoa đạt thêm nhiều bước tiến mới trong ghép tạng với 24 ca ghép thận, 24 ca ghép gan và 5 ca ghép tế bào gốc điều trị ung thư nguyên bào thần kinh. Các kỹ thuật như phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp sơ sinh, điều trị bệnh lý võng mạc do sinh non và phục hồi chức năng đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế.

Ngành ngoại khoa phát triển mạnh mẽ với nhiều kỹ thuật điều trị ngang tầm khu vực và thế giới. Trong đó phải kể đến phẫu thuật xâm lấn tối thiểu hiện đại như nội soi, can thiệp nội mạch và phẫu thuật robot. Nhiều ca phẫu thuật phức tạp về tiết niệu, tiêu hóa, gan mật tụy, lồng ngực, cột sống và chấn thương - chỉnh hình đã được thực hiện thành công. Công nghệ in 3D bằng vật liệu titanium trong điều trị khuyết hỏng xương và xương khớp cá thể hóa đã tạo ra những cấu trúc cấy ghép tối ưu.

Về điều trị đột quỵ, BV Nhân dân 115 tiếp nhận và điều trị hơn 15.000 ca/năm, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực điều trị đột quỵ, góp phần xây dựng mạng lưới điều trị đột quỵ Việt Nam với 96 đơn vị, trung tâm.

Trong lĩnh vực tim mạch, Viện Tim phẫu thuật thành công 36.963 ca với tỉ lệ tử vong chỉ 2,2%, thực hiện hơn 47.000 ca thông tim can thiệp và chuyển giao kỹ thuật cho nhiều BV trong và ngoài nước. Trung tâm Tim mạch - BV Nhi Đồng 1 được Tổ chức Children's HeartLink (Mỹ) công nhận là trung tâm tim mạch xuất sắc đầu tiên tại Việt Nam.

Về điều trị ung thư, BV Ung bướu áp dụng nhiều loại thuốc và kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Các lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, vi phẫu và phẫu thuật robot phát triển vượt bậc so với nhiều nước trong khu vực.

Đối với ghép tạng, các BV như Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Nhi Đồng 2, Bình Dân… đóng góp đáng kể. Từ năm 1992, chương trình ghép mô - tạng tại TP HCM thực hiện thành công 1.126 ca ghép thận từ người hiến sống có quan hệ huyết thống. Ngoài ra, còn có nhiều ca ghép chéo, ghép khác nhóm máu, ghép từ người hiến chết não và ghép gan từ người hiến sống.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho hay hiện TP HCM có 20 BV đa khoa và chuyên khoa tuyến cuối đang thực hiện nhiệm vụ phát triển y tế chuyên sâu. Riêng các chuyên khoa nội, đặc biệt là hồi sức tích cực và lọc máu, đã cứu sống nhiều ca bệnh khó.

Vươn tầm khu vực, hút khách quốc tế

Không chỉ nâng cao chuyên môn, các BV trên địa bàn TP HCM đang nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến chuẩn chất lượng quốc tế. Năm 2024, BV Từ Dũ và BV Nhi Đồng 1 đã phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp thông van tim cho bào thai lần đầu tiên tại ASEAN. Thành phố cũng đã triển khai ứng dụng AI trong nội soi cổ tử cung giúp tầm soát ung thư tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An.

Cũng trong năm 2024, BV Hùng Vương đã trở thành BV công lập đầu tiên của thành phố đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ACHS (Australian Council on Healthcare Standards). PGS-TS-BS Trần Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương, cho biết chứng nhận ACHS có ý nghĩa quan trọng, khẳng định BV đã tuân thủ và duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về dịch vụ y tế, bảo đảm an toàn và mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Đây cũng là lợi thế giúp thành phố phát triển du lịch y tế, thu hút bệnh nhân quốc tế. "Chúng tôi hướng tới cung cấp dịch vụ y tế đạt chuẩn quốc tế với chi phí phù hợp thu nhập của người Việt Nam. Việc đạt chứng nhận ACHS không chỉ khẳng định chất lượng dịch vụ mà còn mở ra cơ hội nâng cao uy tín và thu hút người bệnh trong và ngoài nước đến với BV" - PGS Tuyết nhấn mạnh.

BV Truyền máu - Huyết học cũng ghi danh là BV công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận JCI (Joint Commission International) - một trong những tiêu chuẩn uy tín hàng đầu về an toàn và chất lượng y tế trên thế giới.

Theo Sở Y tế TP HCM, trong nhiều năm qua, ngành y tế thành phố đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Trình độ kỹ thuật chuyên môn không chỉ hỗ trợ cho khu vực phía Nam mà còn tự tin chuyển giao vươn ra thế giới. "Thời gian tới, ngành y tế thành phố tập trung phát triển các kỹ thuật y khoa hiện đại, chuyên sâu, không chỉ góp phần nâng tầm mà còn đưa y học nước nhà ra trường quốc tế" - lãnh đạo ngành y tế TP HCM nhấn mạnh.

Phát triển du lịch y tế UBND TP HCM đã phê duyệt Đề án "Phát triển hệ thống y tế TP HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN đến năm 2030 và những năm tiếp theo" nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thành phố tập trung đầu tư hạ tầng y tế, xây dựng BV hiện đại, phát triển cụm y tế chuyên sâu tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức, nâng cao chất lượng nhân lực, ứng dụng kỹ thuật hiện đại, phát triển khu công nghiệp dược, đẩy mạnh chuyển đổi số và du lịch y tế.