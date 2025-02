Gia An 115 đầu tư công nghệ vì sức khỏe bệnh nhân

Bệnh viện Gia An 115 vừa đầu tư hơn 30 máy chạy thận nhân tạo, trong đó có HDF online, giúp giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người mắc bệnh thận mạn.

Nhằm phát triển Khoa Thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Gia An 115 vừa đầu tư thêm hơn 30 máy chạy thận nhân tạo hiện đại nhập từ Nhật Bản. Bên cạnh đó là hệ thống máy HDF online nhập từ Đức. Đây là dòng máy tiên tiến sử dụng trong lọc máu với kỹ thuật thẩm tách siêu lọc dịch bù trực tiếp từ dịch lọc.

Kỹ thuật trên là phương pháp lọc máu sử dụng màng lọc có tính thấm cao, kết hợp giữa khuếch tán và đối lưu để tăng cường loại bỏ các chất hòa tan có trọng lượng phân tử cao. Việc này giúp loại bỏ hiệu quả các độc chất kích thước lớn mà phương pháp lọc máu truyền thống khó xử lý.

TS-BS Nguyễn Đức Lộc - Tổng Thư ký Liên chi hội Lọc máu TP HCM, quyền Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 - cho biết lọc máu là phương pháp thay thế thận phổ biến. Tuy nhiên, thời gian lọc máu càng dài, bệnh nhân càng có nhiều nguy cơ mắc bệnh lý tim mạch, thậm chí tử vong. Điều này liên quan việc tích tụ các độc chất uremic có trọng lượng phân tử trung bình và lớn.

HDF online là kỹ thuật tiên tiến, đã được chứng minh giúp loại bỏ hiệu quả các độc tố trên. Từ đó, giúp giảm các biến chứng và nâng cao chất lượng sống của người bệnh thận mạn tính giai đoạn cuối.

Bệnh viện Gia An 115 luôn chú trọng đầu tư công nghệ kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh và điều trị

Để phục vụ bệnh nhân hiệu quả, Bệnh viện Gia An 115 đã đầu tư hệ thống máy móc đồng bộ, hiện đại, bao gồm máy chạy thận thông thường và máy HDF online cùng hệ thống nước RO đạt chuẩn siêu tinh khiết nhập từ Nhật Bản. Việc kết hợp lọc máu truyền thống với kỹ thuật HDF online sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân, nhất là giúp giảm biến chứng; ăn ngủ tốt hơn, hạn chế nguy cơ suy mòn.

Trước đó, Bệnh viện Gia An 115 cũng đã trang bị nhiều máy móc hiện đại của các thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới, như hệ thống máy MRI, CT tiên tiến; hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm tự động; hệ thống phòng mổ vi phẫu, phòng mổ hybrid…

Gia An 115 cũng đã tiên phong triển khai ứng dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo trong kỹ thuật hình ảnh y học, như ứng dụng RAPID trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ, ứng dụng Annalise CTB hỗ trợ chẩn đoán trên CT não, Annalise CXR trong chẩn đoán trên X-quang lồng ngực…

Tại Gia An 115, nhờ đầu tư bài bản về trang thiết bị và đội ngũ nhân sự y tế chuyên môn sâu, trong đó có việc hợp tác với nhiều chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến. Trong đó, đáng chú ý là can thiệp tim mạch và bệnh lý mạch máu não, phẫu thuật nội soi, can thiệp xâm lấn tối thiểu bệnh lý gan - mật - tụy, phẫu thuật xâm lấn tối thiểu thần kinh cột sống và chấn thương chỉnh hình…

Đến nay, Bệnh viện Gia An 115 đã thực hiện thành công hơn 2.500 ca can thiệp tim mạch, gần 400 ca can thiệp mật - tụy, hơn 300 ca phẫu thuật cắt gan và khoảng 400 ca phẫu thuật thần kinh - cột sống.

Nhiều thành tựu nổi bật Luôn chủ động cải tiến chất lượng điều trị, Bệnh viện Gia An 115 đã đạt được nhiều thành tựu, như giải thưởng của Hiệp hội Nghiên cứu Chất lượng Châu Âu (ESQR), chứng nhận Vàng - Bạch kim và Kim cương của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO), giải thưởng Xuất sắc của Hiệp hội Quản lý bệnh viện Châu Á (HMA), giải thưởng Healthcare Asia Awards… Đáng chú ý, Gia An 115 là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng và an toàn người bệnh, được cấp bởi Hội đồng AACI (Mỹ).