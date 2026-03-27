Kinh tế

Giá bạc hôm nay 27-3: Người mua "bạc giấy" 120 triệu đồng/kg, lúc nhận chỉ còn 73 triệu đồng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay biến động nhẹ và vẫn cách xa vùng đỉnh lịch sử 120 triệu đồng/kg khiến nhiều người đặt "bạc giấy" lỗ nặng

Trưa 27-3, thị trường bạc trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó. Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,6 triệu đồng/lượng mua vào và 2,68 triệu đồng/lượng bán ra - tăng khoảng 50.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Công ty Kim loại quý Ancarat cũng điều chỉnh tăng giá bạc miếng lên 2,59 triệu đồng/lượng mua vào và 2,67 triệu đồng/lượng bán ra. 

Trong khi đó, mức giá cao nhất thị trường hiện thuộc về Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ), với giá mua – bán lần lượt là 2,64 triệu đồng/lượng và 2,73 triệu đồng/lượng.

Không chỉ bạc miếng, các sản phẩm bạc thỏi và bạc ký cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, Ancarat và Phú Quý bán ra bạc ký quanh mức 71,3-71,5 triệu đồng, còn SBJ niêm yết cao nhất lên tới 73 triệu đồng, tăng khoảng 600.000 đồng/kg so với phiên trước.

Dù đi lên so với phiên trước nhưng giá bạc các loại vẫn giảm tới 23% trong vòng 1 tháng qua và rớt mạnh từ vùng đỉnh hồi cuối tháng 1-2026.

Mốc cao nhất trong lịch sử của bạc miếng trong nước là khoảng 120 triệu đồng/kg và 4,7 triệu đồng/lượng. Tính đến nay, giá bạc đã giảm khoảng 38%. Diễn biến này khiến những người mua "bạc giấy" ở vùng đỉnh và nhận bạc thời điểm này "sốc" vì lỗ nặng.

Giá bạc hôm nay 27 - 3: Xu hướng giảm sâu và cơ hội đầu tư 2026 - Ảnh 2.

Giá bạc biến động mạnh thời gian qua

Chị Minh Thanh (ngụ TPHCM) cho biết chị chuẩn bị tới lịch nhận bạc sau khi đặt khoảng giữa tháng 1-2026. Thời điểm đó, khi giá bạc liên tục tăng nóng, chị gom phần lớn tiền nhàn rỗi mua tổng cộng 8 kg với giá khoảng 110 triệu đồng/kg. Tổng khoản đầu tư của chị đổ vào bạc là gần 900 triệu đồng.

"Lúc đó là đặt "bạc giấy", thanh toán ngay với kỳ vọng giá có thể tăng tiếp khi liên tục lập đỉnh. Tuy nhiên, sau khi giá bạc giảm cùng nhịp với vàng, giá hiện tại chỉ còn khoảng 71-73 triệu đồng khiến khoản đầu tư của tôi lỗ nặng hơn 300 triệu đồng" – chị Thanh rầu rĩ.

Rất nhiều người xếp hàng mua "bạc giấy" ở vùng đỉnh 121 triệu đồng/lượng, tới giờ chưa nhận bạc vật chất nhưng giá đã giảm xấp xỉ 40% khiến khoản đầu tư lỗ nặng.

Giá bạc hôm nay 27 - 3: Xu hướng giảm sâu và cơ hội đầu tư 2026 - Ảnh 3.

Giá bạc giảm 23% trong 1 tháng qua

Giá bạc trong nước biến động những ngày qua do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc trưa nay được giao dịch ở mức 69,6 USD/ounce, tăng khoảng 2,2% so với phiên trước. Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh 121 USD/ounce hồi cuối tháng 1, giá kim loại này vẫn "bốc hơi" khoảng 42,2%.

Theo một số chuyên gia, bạc đang trở thành kênh đầu tư tích lũy thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dù vậy, đầu tư bạc trong bối cảnh này cần lưu ý chỉ mua để tích lũy dài hạn – tránh lượt sóng hoặc FOMO (mua đuổi) khi giá tăng nhanh. Không nên dùng toàn bộ tiền nhàn rỗi để mua "bắt đáy" mà cần phân bổ vốn từ từ, tránh bị hoảng loạn khi giá biến động không như kỳ vọng.

Giá bạc hôm nay 27-3: Người mua "bạc giấy" 120 triệu đồng/kg, lúc nhận chỉ còn 73 triệu đồng - Ảnh 1.


Giá bạc hôm nay 25-3: Tăng nhanh hơn vàng, xấp xỉ 3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế tăng mạnh mẽ, nhanh hơn giá vàng, bạc Phú Quý, Ancarat, SBJ xấp xỉ 3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 24-3: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Sau phiên rớt thảm, giá bạc hôm nay đi lên cùng nhịp với vàng, bạc miếng trong nước vượt 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 23-3: Giảm về mức thấp nhất trong năm

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tiếp tục giảm sốc ở cả thị trường quốc tế lẫn trong nước, người mua bạc tuần trước đang chịu mức lỗ khoảng 20 triệu đồng/kg

