Giá bạc hôm nay 6-11: Tăng trở lại, ngắt chuỗi giảm liên tục

Ngày 6-11, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,833 triệu đồng, bán ra 1,881 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 40.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý mua vào bạc miếng các loại 1,849 triệu đồng, bán ra 1,905 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun giao dịch bạc trong khoảng 1,866 - 1,884 triệu đồng/lượng (chiều bán ra).

Sau chuỗi giảm liên tục, giá bạc hôm nay tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới. Giá bạc Phú Quý cũng vượt mốc 1,9 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tăng trở lại sau nhiều ngày đi xuống

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 48,33 USD/ounce, tăng rất mạnh từ vùng đáy 46,8 USD/ounce những ngày qua. Giá bạc tăng cùng với giá vàng, khi các nhà đầu tư quay trở lại với kênh trú ẩn này.

Nhu cầu mua vàng, bạc của nhà đầu tư tiếp tục duy trì mốc cao trong thời gian qua. Theo Kitco, doanh số bán sản phẩm bạc của Perth Mint (nhà sản xuất vàng mới khai thác hàng đầu từ Úc) đã tăng vọt 83% trong tháng 10 so với tháng trước và đạt mức cao nhất trong hai năm qua.

Ở thị trường trong nước, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tuy không còn cảnh xếp hàng đặt mua bạc như nhiều tuần trước, nhưng nhu cầu mua bạc vẫn gia tăng. Một số công ty cho biết đang cấp tập sản xuất để đáp ứng nhu cầu bạc của khách hàng – nhất là những khách đặt hàng giao trong vài tuần hoặc vài tháng.

Hiện tại, một số công ty như SBJ, Phú Quý vẫn chủ yếu nhận đặt mua bạc qua kênh online, thanh toán trước – thay vì mua trực tiếp tại quầy như trước.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,53 triệu đồng/lượng.