Kinh tế

Giá bạc "nóng" trở lại, chuyên gia dự báo có thể chạm mốc 100 USD/ounce

Thùy Linh

(NLĐO) - Cơn sốt giá bạc thế giới đã trở lại đà tăng mạnh mẽ với kỳ vọng giá có thể đạt 100 USD/ounce trong tương lai không xa.

Sau nhịp điều chỉnh, giá bạc thế giới đã trở lại đà tăng mạnh mẽ. Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá bạc đã vượt 53 USD/ounce, tiến gần đỉnh lịch sử lập được hồi giữa tháng 10.

Giá bạc "nóng" trở lại, chuyên gia dự báo có thể chạm mốc 100 USD/ounce - Ảnh 1.

Giá bạc đang sốt trở lại những ngày gần đây

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng 80% và là một trong những loại tài sản tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian này.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá bạc đang bứt phá và leo lên mức cao nhất trong hơn một tuần, thu hút mạnh sự chú ý của giới đầu tư.

MXV phân tích động lực chính của xu hướng tăng đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất ngay cuối năm nay. Khi lãi suất có khả năng giảm, chi phí nắm giữ các tài sản không sinh lợi như bạc trở nên thấp hơn, kéo dòng tiền quay lại thị trường này.

Bank of America (BofA - một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ và thế giới) mới đây công bố báo cáo lạc quan về triển vọng kim loại quý, và dự đoán giá bạc có thể lên tới 65 USD/ounce trong năm 2026. Mức giá này cao hơn gần 20% so với đỉnh lịch sử của giá bạc.

Dự báo sốc về đà tăng của giá bạc

Song lạc quan hơn, ông Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis, người đã dự đoán giá bạc đạt 50 USD/ounce cách đây hơn 1 năm, tin rằng sẽ không ngạc nhiên khi thấy giá bạc vượt xa 100 USD/ounce trong tương lai không xa.

Ông phân tích rằng hiện nay, có thể mới chỉ là giai đoạn đầu của một thời kỳ thị trường giá lên của bạc lớn nhất trong lịch sử. Khi giá bạc tiến gần đến các con số lớn, thường thấy sự tăng tốc và đỉnh điểm mua vào.

Trong khi đó, CEO Paul Williams của công ty cung ứng vàng bạc Solomon Global dự báo các động lực cơ bản của thị trường bạc không có dấu hiệu giảm bớt, mặc dù đã đạt mức kỷ lục, giá bạc vẫn rẻ so với vàng. "Trong bối cảnh hiện tại, giá bạc 100 USD/ ounce là hoàn toàn khả thi vào cuối năm 2026" - CEO Paul Williams dự báo.

Theo MXV, bạc đang được hưởng lợi kép từ hai xu hướng lớn. Một là, chính sách tiền tệ nới lỏng tại các nền kinh tế lớn khiến chi phí cơ hội nắm giữ tài sản phi lợi suất giảm mạnh. Hai là, nhu cầu công nghiệp tăng mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng mặt trời, sản xuất pin và xe điện, giúp củng cố nền tảng tiêu thụ vững chắc.

Tuy nhiên, MXV cũng cho rằng thị trường vẫn cần theo dõi sát diễn biến việc làm, yếu tố có thể đảo chiều kỳ vọng chính sách. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần gần nhất giảm xuống còn 216.000 cho thấy thị trường lao động chưa suy yếu đến mức FED buộc phải nới lỏng mạnh tay và bất kỳ tín hiệu hồi phục nào cũng có thể khiến đà tăng của bạc chậm lại.

Trong nước, phiên giao dịch đầu giờ chiều 27-11, giá bạc thỏi Phú Quý niêm yết đã tăng 3,1% trong 1 tuần qua, giao dịch ở 54,15 triệu đồng/kg (mua vào) - 55,83 triệu đồng/kg (bán ra), cuối giờ chiều giá tiếp tục được điều chỉnh tăng 54,82 triệu đồng (mua vào) - 56,53 triệu đồng/kg (bán ra).

bạc giá bạc giá bạc thế giới dự báo giá bạc giá bạc dự báo đạt 100 USD/ounce
    Thông báo