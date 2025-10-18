Giá bạc tăng lên mức cao nhất trong lịch sử, tín hiệu nào dự báo nhịp điều chỉnh sẽ xảy ra?

Trong một tuần qua, giá bạc tích trữ trong nước đã tăng rất mạnh. Theo giabac.vn của Phú Quý, giá bạc bán ra đã tăng lên 54,5 triệu đồng/kg, tăng 6,9% trong 1 tuần qua. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử.



Ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), cho biết thị trường bạc đang trải qua một trong những chu kỳ tăng giá mạnh mẽ và đáng chú ý nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây.



Theo dữ liệu của MXV, giá bạc thế giới đã tăng hơn 70% từ đầu năm, vượt tốc độ tăng của vàng và nhiều kim loại khác.

Còn ở thị trường nội địa, giá bạc cũng tăng hơn 80%. Điều này rõ ràng đang phản ánh xu hướng thị trường kim loại quý toàn cầu và cho thấy sức hút đầu tư đang dịch chuyển sang bạc, không chỉ với tư cách là tài sản phòng thủ, mà còn là vật liệu chiến lược trong nền kinh tế xanh.

Theo ông Dũng, có ba yếu tố chính đang định hình đà tăng này. Thứ nhất, chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tạo điều kiện cho dòng vốn tìm đến các tài sản hữu hạn như kim loại quý.

Thứ hai, cung - cầu bạc ngày càng mất cân đối khi nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong năng lượng mặt trời và xe điện, tăng nhanh hơn tốc độ khai thác.

Thứ ba, bối cảnh địa chính trị phức tạp khiến bạc tiếp tục phát huy vai trò như công cụ bảo toàn giá trị trong giai đoạn bất ổn.

Trong ngắn hạn, giá bạc còn được hỗ trợ bởi yếu tố kỹ thuật và tình trạng khan hiếm vật chất tại các trung tâm giao dịch lớn như London. Chênh lệch giá giữa thị trường London và New York đã kích hoạt làn sóng dịch chuyển bạc vật chất toàn cầu nhằm tận dụng cơ hội chênh lệch.

Ở góc nhìn trung và dài hạn, đà tăng hiện nay không chỉ mang tính nhất thời. Bạc đang khẳng định vị thế là "kim loại kép" - vừa là tài sản tài chính, vừa là nguyên liệu đầu vào thiết yếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Trong bối cảnh các nền kinh tế đẩy mạnh mục tiêu trung hòa carbon, triển vọng của bạc vẫn tích cực và thị trường có thể duy trì trạng thái thiếu cung ít nhất đến năm 2026.

Giá bạc tăng mạnh, nhà đầu tư cần chú ý tín hiệu gì?

Đánh chú ý, Phó Tổng giám đốc MXV dự báo rằng đà tăng của bạc vẫn chưa kết thúc cho dù đã đi qua giai đoạn bứt phá mạnh nhất. Trong ngắn hạn, giá bạc có thể dao động trong vùng 48 – 55 USD/ounce với xu hướng nghiêng về tăng nhờ nguồn cung tiếp tục thắt chặt và dòng tiền trú ẩn duy trì trong bối cảnh rủi ro toàn cầu còn cao.

Một yếu tố quan trọng là tình trạng thiếu hụt vật chất tại châu Âu vẫn chưa được giải tỏa khi một phần lớn lượng bạc lưu kho vẫn bị giữ lại tại Mỹ do lo ngại chính sách thuế nhập khẩu mới. Điều này khiến chênh lệch giá giữa London và New York vẫn cao, qua đó duy trì động lực đầu cơ và lực đỡ cho giá trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho rằng thị trường có thể chứng kiến những nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng, nhất là khi một bộ phận nhà đầu tư chốt lời và nguồn cung vận chuyển ngược trở lại London bắt đầu xuất hiện. Các nhịp điều chỉnh như vậy là bình thường và cần thiết để giá hình thành mặt bằng mới bền vững hơn.

Cùng với đó, nhà đầu tư cũng cần theo dõi chặt chẽ động thái chính sách của Mỹ và Trung Quốc là hai trung tâm sản xuất và tiêu thụ bạc lớn nhất toàn cầu. Nếu căng thẳng thương mại leo thang, hoạt động công nghiệp có thể chậm lại, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu bạc ngắn hạn.

Ở góc độ đầu tư, bạc đang dần trở thành lựa chọn thay thế hợp lý hơn vàng đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân. Dù vậy, biên độ biến động của bạc thường lớn hơn, do quy mô thị trường nhỏ và tính chất "hai mặt" - vừa là kim loại công nghiệp, vừa là tài sản trú ẩn. Vì thế, nhà đầu tư nên phân bổ tỷ trọng hợp lý trong danh mục hàng hóa, không nên xem bạc là kênh duy nhất mà là một phần trong chiến lược đa dạng hóa và phòng ngừa rủi ro.

Ông Dũng cho biết thông qua hệ thống kết nối liên thông của MXV, các nhà đầu tư có thể tiếp cận và giao dịch bạc tiêu chuẩn quốc tế một cách minh bạch, hợp pháp, đồng thời sử dụng các công cụ phái sinh để bảo vệ vị thế và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.