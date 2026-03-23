Kinh tế

Giá bất động sản tại TPHCM và Hà Nội tăng, giảm ra sao?

Sơn Nhung

(NLĐO)- Theo Batdongsan.com.vn, giá rao bán bình quân đất nền ở Hà Nội trong quýI/2026 giảm 4% so với năm 2025, còn giá nhà riêng ở khu vực TPHCM cũ giảm 2%.

Báo cáo cập nhật thị trường của Batdongsan.com.vn vừa công bố cho thấy mặt bằng giá bất động sản những tháng đầu năm 2026 có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, giao dịch chưa sôi động.

Báo cáo cho biết nhu cầu tìm kiếm bất động sản giảm trong dịp Tết Nguyên đán, sau đó bật tăng trở lại ngay khi kỳ nghỉ kết thúc. Đến cuối tháng 2-2026, mức độ quan tâm tiếp tục tăng, tiệm cận ngưỡng giữa tháng 12-2025.

Giá bất động sản tại TPHCM và Hà Nội đã giảm bao nhiêu %? - Ảnh 1.

Sau Tết 2026 tốc độ tăng bất động sản có xu hướng chậm lại

Tuy nhiên, từ tuần thứ hai sau Tết, đà phục hồi có dấu hiệu chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng của người mua trước các biến động vĩ mô, đặc biệt là áp lực lãi suất vay tăng. Điều này khiến quá trình ra quyết định kéo dài hơn, nhất là với những trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính lớn.

Batdongsan.com.vn ghi nhận nhịp điều chỉnh giá nhẹ ở một số loại hình bất động sản. Tại Hà Nội, giá rao bán bình quân đất nền trong quý I/2026 giảm 4% so với cuối năm 2025. Tại khu vực TPHCM cũ, giá nhà riêng giảm 2%. Diễn biến này cho thấy những sản phẩm mang tính đầu cơ hoặc phụ thuộc nhiều vào vốn vay đang chịu áp lực. Ngược lại, các phân khúc phục vụ nhu cầu ở thực ít biến động hơn và giữ được sự quan tâm ổn định.

Giá bất động sản tại TPHCM và Hà Nội đã giảm bao nhiêu %? - Ảnh 2.

Nhu cầu mua nhà riêng răng sau Tết

Dù chịu tác động từ chi phí vốn và tâm lý thị trường, nhu cầu tìm kiếm bất động sản vẫn duy trì, nhưng đã chuyển sang trạng thái chọn lọc rõ ràng hơn.

Tại khu vực TPHCM cũ, việc giá nhà riêng giảm nhẹ khoảng 2% đã kích thích nhu cầu quay trở lại, với lượng tìm kiếm tăng 23% ngay sau Tết. Lượng tìm kiếm căn hộ cũng tăng 36%. Trong khi đó, tại Hà Nội, phân khúc chung cư tiếp tục là điểm sáng khi lượng quan tâm tăng khoảng 30%.

Ngoài ra, dữ liệu của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy khi thị trường bước vào giai đoạn thanh khoản khó khăn, người mua ngày càng khắt khe hơn với thông tin. Thay vì tiếp cận đại trà, họ có xu hướng ưu tiên các nguồn dữ liệu đáng tin cậy và đã được kiểm chứng.

Vì vậy các tin đăng thuộc nhóm "Tin xác thực" có lượng người xem cao gấp 1,8 lần và tỉ lệ liên hệ cao gấp 2,4 lần so với tin thông thường. Yếu tố minh bạch đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu trong quá trình ra quyết định.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, đây là thời điểm phù hợp cho người mua có sẵn dòng tiền. Bởi họ có quyền lựa chọn, đàm phán và ưu tiên các chủ đầu tư uy tín, thay vì phải cuốn theo các cơn sốt đất như trước đây.

Giá bất động sản giảm sao dân chưa mua được nhà?

Giá bất động sản giảm sao dân chưa mua được nhà?

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng giá bất động sản đã về đến mức phù hợp với sức mua của người dân và thị trường nhưng sức mua vẫn còn yếu là do lương thấp chứ không phải giá nhà cao

TP HCM: Nhiều dự án bị điều tra, thanh tra làm nguồn cung bất động sản giảm

(NLĐO)- Để tạo điều kiện cho thị trường bất động sản ở TP HCM phát triển lành mạnh, hiệu quả, UBND TP HCM đã đề xuất nhiều giải pháp cần tháo gỡ từ các bộ, ngành Trung ương.

Giao dịch bất động sản giảm mạnh, người lướt sóng khó thoát hàng

Sau một thời gian tăng giá, thị trường bất động sản phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang và vùng Tây Nguyên đều rơi vào trầm lắng. Không ít người đánh quả liều "lướt sóng" kiếm lời, nhưng hiện giờ không khác gì ôm bom nổ chậm, dù tìm mọi cách vẫn khó thoát hàng.

bất động sản chủ đầu tư giá bất động sản điều chỉnh giá Tết Nguyên đán
