Giá cà phê bật tăng đầy bất ngờ

Rạng sáng 29-10 (giờ Việt Nam), kết thúc phiên giao dịch hàng hóa trên sàn London (Anh), giá cà phê Robusta có một phiên tăng giá rất mạnh với mức tăng từ 77 - 91 USD/tấn, tùy kỳ hạn giao hàng.

Ở kỳ hạn giao hàng gần nhất, vào tháng 1-2025, giá cà phê Robusta lên mức 4.502 USD/tấn (hơn 113 triệu đồng/tấn), tăng 91 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 3-2025 lên 4.410 USD/tấn, tăng 87 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 5-2025 lên 4.337, tăng 81 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 lên 4.255 USD/tấn, tăng 77 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường nội địa đầu ngày 29-10 vẫn ở mức cao, gần 110.000 đồng/kg và dự báo sẽ tăng theo giá quốc tế.

Giá cà phê Arabica trên sàn NewYork cũng có 1 phiên tăng ở cả 4 phiên giao hàng, mức tăng 1,48-1,59% so với ngày hôm trước. Ở kỳ hạn giao hàng gần nhất, tháng 12, giá cà phê Arabica tăng 90 USD/tấn, lên 5.560 USD/tấn (khoảng 140 triệu đồng/tấn).

Giá cà phê ở cả 2 sàn giao dịch chính trên thế giới tăng mạnh mẽ vào đầu tuần giữa lúc các số liệu thống kê và dự báo trên thế giới đều cho thấy nguồn cung cà phê không còn căng thẳng. Thậm chí, Tổ chức cà phê thế giới (ICO) còn cho biết cà phê đang thừa 1 triệu bao (mỗi bao 60 kg) ở niên vụ 2023-2024 vừa kết thúc vào tháng 9 vừa qua.

Giá cà phê bật tăng đầu tuần

Vào đầu tháng 10, Ủy ban châu Âu (EC) thông tin về việc hoãn việc thực hiện luật chống phá rừng (EUDR) 1 năm sang ngày 30-12-2025, nhiều doanh nghiệp cho biết thông tin này khiến các nhà nhập khẩu châu Âu không cần mua hàng ồ ạt để trữ như trước khiến giá cà phê hạ nhiệt.

Thế nhưng, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10 vẫn tăng ở mức 0,4% so với nửa đầu tháng 9 và tăng đến 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong thời gian này, các doanh nghiệp đã xuất khẩu được 21.500 tấn cà phê, trị giá 125,8 triệu USD, tăng 7,5% so với nửa đầu tháng 9 và tăng 98% do với cùng kỳ năm ngoái. Đơn giá xuất khẩu cà phê bình quân lên đến 5.850 USD/tấn (hơn 147 triệu đồng/tấn, tính cả cà phê chế biến) – cao nhất từ trước đến nay.

Lũy kế từ đầu năm 2024 đến ngày 15-10, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu được 1,13 triệu tấn cà phê, trị giá 4,44 tỉ USD, giảm 11,1% về lượng nhưng tăng 39,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.