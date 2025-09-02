HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê, hồ tiêu tăng mạnh

Tin-ảnh: Ng.Ánh

Nguyên nhân chính là do nguồn hàng cuối vụ khan hiếm nên giá được đẩy lên cao

Ngày 1-9, giá cà phê và hồ tiêu ở khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng, như kho Cư Kuin (Đắk Lắk) phát giá thu mua hồ tiêu tới 157.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng so với cuối tháng 8; trong khi giữ nguyên giá cà phê ở mức 123.500 đồng/kg. Hầu hết các đại lý khác cũng đã đưa mặt bằng giá thu mua cà phê lên trên 123.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chính là do nguồn hàng cuối vụ khan hiếm nên giá được đẩy lên cao. Thêm vào đó, việc Mỹ áp thuế 40% với hàng chuyển khẩu khiến doanh nghiệp hạn chế nhập cà phê, hồ tiêu giá rẻ để tái xuất. Điều này vừa làm chi phí cao hơn vừa phát sinh rủi ro về chứng minh xuất xứ.

Giá cà phê, hồ tiêu tăng mạnh - Ảnh 1.

Thương hiệu cà phê Miss Ede tham gia hội chợ tại Hàn Quốc nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cà phê rang xay ra quốc tế

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), nhu cầu cao của doanh nghiệp xuất khẩu sẽ giữ cho giá hồ tiêu và cà phê ở mức cao trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cơ quan này khuyến cáo doanh nghiệp cần có chiến lược dài hạn, đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu thô.

Dù vậy, ngành cà phê vẫn đang ghi nhận bước tiến mạnh mẽ. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến đã vượt 1,02 tỉ USD, lần đầu tiên cán mốc trên 1 tỉ USD trong giai đoạn ngắn, tăng tới 64% so với cùng kỳ năm 2024. Cục Xuất nhập khẩu nhận định kết quả này đến từ sự chuyển dịch chiến lược của doanh nghiệp Việt Nam, chú trọng sản phẩm rang xay, hòa tan và phối trộn để gia tăng giá trị, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại cũng như yêu cầu khắt khe từ thị trường quốc tế.

