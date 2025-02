Giá cà phê hôm nay 10-2: Liệu có kỷ lục mới?

Giá cà phê hôm nay, 10-2 dự kiến vẫn ở mức cao, hơn 129.000 đồng/kg trong khi giá sàn London-Anh chốt phiên cuối tuần qua vẫn còn hơn 5.500 USD/tấn ở cả 3 kỳ hạn tháng 3, tháng 5 và 7-2025. So với giá cà phê Arabica trên sàn NewYork - Mỹ, thấp hơn đến 3.300 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 1-2025, Việt Nam xuất khẩu 154.635 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu 799,48 triệu USD. Đơn giá bình quân cà phê xuất khẩu là 5.170 USD/tấn.

Trong đó, cà phê nhân xuất khẩu đạt 137.568 tấn, kim ngạch 694,93 triệu USD, giảm 38,2% về khối lượng nhưng tăng 8,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 5 tỉ USD (5,6 tỉ USD) – là kỷ lục mới của ngành sau khi lần đầu tiên vượt mốc 4 tỉ USD (4,2 tỉ USD) vào năm 2023.

Nguyên nhân chính là do giá cà phê tăng cao nên dù sản lượng cà phê xuất khẩu sụt giảm nhưng kỷ lục về giá trị vẫn được thiết lập. Năm 2024, đơn giá xuất khẩu cà phê là 4.179 USD/tấn, tăng gần 60% so với năm 2023.

Liệu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có lập được cột mốc mới là 6 tỉ USD hay không khi tháng đầu tiên của năm đã xuất khẩu đạt gần 800 triệu USD?

Liệu xuất khẩu cà phê năm 2025 có được 6 tỉ USD

Với sản lượng cà phê hiện tại dành cho xuất khẩu khoảng 1,3 triệu tấn/năm, đơn giá 5.000 USD/tấn thì con số 6 tỉ USD là hoàn toàn khả thi.

Thế nhưng, khi chia sẻ giả thiết này với một thành viên VICOFA thì người này cho rằng rất khó tính toán theo kiểu cơ học như vậy vì giá cà phê biến động khôn lường.

Hiện tại, chỉ có thể chắc chắn giá cà phê ở mức tốt đến tháng 5-2025, sau đó khi Brazil vào vụ thì rất khó đoán.

Nếu tính trong năm 2025, Việt Nam sẽ có vụ cà phê thu hoạch vào các tháng cuối năm, giá cả khi đó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến giá trị xuất khẩu của năm.

Thực tế, chỉ tiêu xuất khẩu của ngành cà phê năm 2025 được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đặt ra chỉ tăng 0,4% so với năm 2024, ở mức khoảng 5,5 tỉ USD (số liệu có sai khác so với số liệu của hải quan do thời điểm chốt số liệu khác nhau-PV).

Xuất khẩu tăng về giá trị, giảm về lượng Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2024, Đức, Ý và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 với thị phần lần lượt là 10,7%, 8,2%, và 7,9%. Xuất khẩu cà phê tăng trưởng về giá trị ở tất cả các thị trường trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, trong đó tăng mạnh nhất ở các thị trường Malaysia (tăng 2 lần) và Hà Lan tăng 94%. Tuy nhiên, xét về số lượng, tốp 5 thị trường nhập khẩu nhiều nhất là: Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Mỹ, chỉ có Tây Ban Nha là tăng gần 12%, còn nữa giảm từ 12-31%.