Giá cà phê hôm nay 12-2: Phục hồi

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 12-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) tăng 11-16 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 10-90 USD/tấn.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026: giá Robusta tăng16 USD/tấn, lên 3.759 USD/tấn; giá Arabica tăng 10 USD/tấn, lên 6.500 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng nhẹ từ mốc 95.400 đồng/kg ngày hôm qua.

Giá cà phê hồi phục nhẹ

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê hồi phục trước thông tin tích cực tại thị trường Mỹ, nơi tiêu thụ cà phê số 1 thế giới, vừa công bố tỉ lệ thất nghiệp tháng 1-2026 ở mức 4,3%, giảm nhẹ so với mức 4,4% trước đó. Số việc làm tạo ra trong tháng 1-2026 là 130.000 việc làm, tăng mạnh so với tháng trước đó.

Tổ chức cà phê thế giới (ICO) cho biết 3 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (tính từ tháng 10-2025), xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng 5,5% so với niên vụ trước, chủ yếu do Việt Nam tăng xuất khẩu mạnh, bù cho lượng giảm từ các thị trường khác.



