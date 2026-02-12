Giá cà phê hôm nay 12-2: Phục hồi

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 12-2 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) tăng 11-16 USD/tấn; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 10-90 USD/tấn.
Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 3-2026: giá Robusta tăng16 USD/tấn, lên 3.759 USD/tấn; giá Arabica tăng 10 USD/tấn, lên 6.500 USD/tấn.
Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng nhẹ từ mốc 95.400 đồng/kg ngày hôm qua.
Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, giá cà phê hồi phục trước thông tin tích cực tại thị trường Mỹ, nơi tiêu thụ cà phê số 1 thế giới, vừa công bố tỉ lệ thất nghiệp tháng 1-2026 ở mức 4,3%, giảm nhẹ so với mức 4,4% trước đó. Số việc làm tạo ra trong tháng 1-2026 là 130.000 việc làm, tăng mạnh so với tháng trước đó.
Tổ chức cà phê thế giới (ICO) cho biết 3 tháng đầu niên vụ 2025-2026 (tính từ tháng 10-2025), xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng 5,5% so với niên vụ trước, chủ yếu do Việt Nam tăng xuất khẩu mạnh, bù cho lượng giảm từ các thị trường khác.
