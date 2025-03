Giá cà phê hôm nay 13-3: Đi giật lùi

Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay 13-3, giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 0,49% - 0,79% trong một phiên chủ lực là sắc đỏ. Mức giảm sâu nhất lên đến 91 USD/tấn và tăng mạnh nhất là 25 USD/tấn.

Cụ thể, giá cà phê Robusta khớp phiên hôm nay như sau:

Kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025, giảm 44 USD/tấn xuống 5508 USD/tấn

Kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025, giảm 29 USD/tấn xuống 5484 USD/tấn

Kỳ hạn giao hàng tháng 9-2025, giảm 28 USD/tấn xuống 5418 USD/tấn

Kỳ hạn giao hàng tháng 11-2025, giảm 26 USD/tấn xuống 5321 USD/tấn.

Quy đổi tỉ giá, giá cà phê Robusta đang ở mức từ 134,4 - 139,1 triệu đồng/tấn.

Giá cà phê trong nước mới nhất được cập nhật ở mức bình quân 133.900 đồng/kg, tăng 2.600 đồng/kg nhưng dự kiến hôm nay sẽ giảm.

Giá cà phê đang ở mức cao

Trên các diễn đàn, nhiều nông dân tích cực theo dõi giá cà phê và đưa ra các cột mốc giá như 140.000 – 150.000 đồng/kg để bán ra toàn bộ. Tuy nhiên, với diễn biến giá thị trường như gần đây, việc đoán giá cà phê là không tưởng.

Giá cà phê năm nay ở mức rất cao, từ đầu vụ thu hoạch đến nay giao động từ 110.000 – 135.000 đồng/kg đối với cà phê xô, nông dân lãi lớn. Một số đơn vị làm cà phê đặc sản than phiền khó mua được cà phê nguyên liệu hái chín toàn bộ do nông dân do tốn nhiều nhân công và thời gian thu hoạch hơn.

Tuy nhiên, một số nhà vườn nhận ra rằng, khi chờ cà phê chín đỏ mới hái, không những cà phê có giá cao hơn mà sản lượng nhiều hơn do hạt cà phê chín đỏ nặng hơn.

Ngoài ra, việc hái tỉa kỹ lưỡng cũng giúp bảo vệ cây cà phê cho vụ sau so với việc hái tuốt.

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê còn giảm mạnh hơn, mức giảm từ 1,41% - 1,78%, tùy kỳ hạn. Giá cà phê Arabica cao nhất ở kỳ hạn giao tháng 5-2025, giảm 150 USD/tấn, còn 8530 USD/tấn; thấp nhất ở kỳ hạn giao hàng tháng 12-2025, giảm 130 USD/tấn, còn 7890 USD/tấn.