Giá cà phê hôm nay 15-12: Ai phải chi thêm nhiều tiền để mua cà phê Việt?

Giá cà phê hôm nay 15-12 ở thị trường trong nước xoay quanh mức ấn định ngày cuối tuần là 125.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với đầu tuần (ngày 9-12).

So với cùng kỳ năm trước, giá cà phê nông dân bán ra đang cao hơn gấp 2 so với cùng kỳ.

Còn thị trường cà phê thế giới, tính theo giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) chốt tuần vừa qua tăng nhẹ 1,33% so với tuần trước, tăng gần 14% so với tháng trước và tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước.

Cà phê Việt Nam là mặt hàng chủ yếu phục vụ xuất khẩu, thị trường nội địa tuy có tăng trưởng mạnh gần đây nhưng chỉ chiếm chưa đến 20% sản lượng. Vậy ai đã phải chi nhiều tiền hơn để mua cà phê Việt trong năm qua?

Đầu năm 2024, giá cà phê xuất khẩu còn xoay quanh 3.000 USD/tấn, hiện nay đã gần 6.000 USD/tấn (tính cả cà phê chế biến) - Nguồn Cục Xuất nhập khẩu

Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tính toán từ số liệu hải quan, tính đến 10 tháng đầu năm 2024, xét về giá trị thì EU là khách hàng lớn nhất của cà phê Việt, chiếm 39%; tiếp đó Nhật Bản 7,1%; Mỹ 5,9%; Nga 5,2%; Philippines 4,2%; Indonesia 4% và Trung Quốc 3,8%, còn lại là các thị trường khác.

Khách nước ngoài tham dự hội nghị cà phê quốc tế tổ chức tại TP HCM đầu tháng

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), tính trong niên vụ 2023-2024, xét về khối lượng nhập khẩu thì Đức là thị trường mua cà phê Việt Nam số 1 với 179.006 tấn, chiếm tỉ lệ 12,3%; Ý nhập 127.724 tấn; Nhật Bản 106.900 tấn; Tây Ban Nha 105.386 tấn,…

Một điểm mới của thị trường cà phê năm nay là sự nổi lên của các thị trường gần như Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Những thị trường này không chỉ nhập khẩu cà phê nhiều hơn mà đơn giá lại cao hơn các thị trường EU, Mỹ.

Nguyên nhân, những thị trường mới này nhập nhiều cà phê thành phẩm (đã qua chế biến như cà phê rang xay, cà phê hòa tan).

Những khách hàng lớn mua cà phê Việt Nam - Nguồn Cục Xuất nhập khẩu

Ví dụ như Trung Quốc, thị phần của nước này đã tăng từ 2,5% lên 3,8% (tính trong 10 tháng đầu năm nay và cùng kỳ năm trước).

Trong niên vụ 2023-2024, Trung Quốc đã nhập gần 54.000 tấn cà phê, đơn giá 4.166 USD/tấn.

Các nước Đông Nam Á khác như: Philippines, Indonesia, Malaysia,… đơn giá nhập khẩu đều hơn 4.000 USD/tấn trong khi giá xuất khẩu cà phê bình quân của Việt Nam là 3.736 USD/tấn.