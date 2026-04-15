Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 15-4: Robusta bất ngờ tăng mạnh, nguồn cung vẫn là ẩn số

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bất ngờ tăng mạnh với Robusta, giá kỳ hạn giao gần tăng đến 3 con số

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 15-4 (giờ Việt Nam), giá cà phê trên sàn London (Anh) tăng 2,41%-3,19%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng nhẹ dưới 1%.

Ở kỳ hạn tháng 7-2026, giá Robusta tăng 97 USD/tấn, lên 3.351 USD/tấn; giá Arabica tăng 30 USD/tấn, lên 6.560 USD/tấn. 

Đáng chú ý, ở kỳ hạn giao hàng tháng 5-2026, giá Robusta bật tăng 107 USD/tấn, lên 3.458 USD/tấn – mức tăng cao nhất trong 6 tuần qua.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước dự kiến tăng trở lại từ mốc bình quân 86.500 đồng/kg của hôm qua.

Theo đánh giá của giới kinh doanh, giá Robusta tăng mạnh trong phiên vừa qua chủ yếu do hoạt động của các nhà đầu tư tài chính trên sàn, trong khi các yếu tố cung – cầu chưa có diễn biến mới.

Giá cà phê biến động khó lường

Giá cà phê biến động khó lường

Trước số liệu xuất khẩu cà phê tháng 3-2026 của Brazil chỉ đạt hơn 151.000 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm 2025 tới 31%, giới phân tích cho rằng nguyên nhân chủ yếu là tâm lý găm hàng của nông dân Brazil hơn là thiếu hụt nguồn cung thực tế.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là dự báo. Trong hai vụ cà phê trước tại Việt Nam, tình trạng thiếu hàng đã diễn ra nhưng nhiều người không tin và chờ giá giảm. Kết quả, thị trường thực sự thiếu hàng, nhiều doanh nghiệp phải đẩy giá để gom hàng, tránh bị phạt hợp đồng.

Năm nay, nguồn cung có thể dồi dào hơn nhưng nông dân cà phê Brazil, Việt Nam có tiềm lực tài chính mạnh hơn nên không chịu áp lực bán ra. Do đó, khả năng giữ hàng chờ giá tốt của nông dân sẽ cao hơn.

Trước diễn biến khó lường của thị trường cà phê, giới kinh doanh chọn giải pháp mua nhanh – bán nhanh, khớp giá theo từng hợp đồng để tránh rủi ro.

Giá cà phê hôm nay 15 - 4: Robusta tăng mạnh , nguồn cung vẫn là ẩn số - Ảnh 3.


