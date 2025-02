Giá cà phê hôm nay 18-2: Cà phê Việt đắt hơn, Trung Quốc vẫn tăng mua

Giá cà phê hôm nay, 18-2 (giờ Việt Nam), trên sàn London - Anh đồng loạt giảm từ 0,65% đến 0,8%. Chốt phiên, giá cà phê Robusta được khớp ở các mức như sau:

Kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 giảm 37 USD/tấn, còn 5.698 USD.

Kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 giảm 46 USD, còn 5.680 USD/tấn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025 giảm 40 USD, còn 5.634 USD/tấn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 9-2025 giảm 37 USD/tấn, còn 5562 USD.

Như vậy, giá cà phê Robusta đã có 3 phiên giảm liên tiếp kể từ đỉnh lịch sử được ghi nhận ngày 13-2 với tổng mức giảm 141 USD/tấn.

Sàn New York - Mỹ đêm qua nghỉ lễ, giá Arabica vẫn giữ ở mức 9.250 USD/tấn với kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025.

Trong khi đó, giá cà phê trong nước hiện có mức giá mới nhất là 132.000 đồng/kg, cao hơn lần ghi nhận trước đó 1.000 đồng/kg.

Mức giá 130.000 đồng/kg được xem là "ngưỡng kỳ vọng" của nhiều nông dân nên một lượng hàng đáng kể đã được bán ra, khiến giá cà phê thế giới có phần hạ nhiệt.

Trung Quốc gia tăng nhập cà phê Việt Nam

Liên quan việc xuất khẩu cà phê, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương cho biết thị phần của Việt Nam tại Trung Quốc tăng trong năm qua.

Số liệu từ Hải quan Trung Quốc cho thấy năm 2024, nước này nhập 190.900 tấn cà phê, trị giá 972,6 triệu USD - tăng 24% về lượng và tăng 21,5% về trị giá so với năm 2023.

Năm 2024, giá nhập khẩu bình quân cà phê của Trung Quốc là 5.095 USD/tấn, giảm 2,1% so với năm trước do giá nhập từ các nước Colombia, Ethiopia giảm. Tuy nhiên, giá nhập khẩu cà phê từ Việt Nam lại tăng mạnh 62,7% so với năm 2023, lên mức 4.176 USD/tấn.

Nguồn cung cà phê cho Trung Quốc đến từ 58 thị trường, nhiều nhất là Brazil, Colombia, Việt Nam, Ethiopia và Indonesia.

Việt Nam là thị trường cung cấp cà phê lớn thứ 3 cho Trung Quốc trong năm 2024, đạt 24.100 tấn, trị giá 100,6 triệu USD - tăng 65,8% về lượng và tăng 169,8% về trị giá so với năm 2023.

Thị phần cà phê Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Trung Quốc tăng từ mức 9,44% trong năm 2023 lên mức 12,62% trong năm 2024.

Theo các doanh nghiệp, Trung Quốc nhập khá nhiều cà phê hòa tan từ Việt Nam do phù hợp khẩu vị, gần thị trường.