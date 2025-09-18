Giá cà phê hôm nay 18-9: Mất gần 9.000 đồng/kg chỉ trong một đêm

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 18-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 6,92% đến 7,12%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ rớt mạnh hơn, từ 7,86% đến 8,84%, tùy kỳ hạn.

Giá cà phê rớt thảm hiếm có

Ở kỳ hạn tham chiếu, cà phê Robusta giao tháng 11-2025 giảm 331 USD/tấn, còn 4.450 USD/tấn; Arabica giao tháng 12-2025 giảm 740 USD/tấn, còn 8.280 USD/tấn.

Quy đổi ra tiền Việt, đêm qua, giá Robusta đã bốc hơi gần 8.700 đồng/kg, còn Arabica mất giá đến 19.300 đồng/kg.

Dấu hiệu cà phê giảm giá đã được các đại lý cảnh báo khi giá nội địa tăng chậm và giảm nhanh hơn giá sàn khi khách hàng quốc tế gần như không mua hàng giao ngay với giá cao mà chỉ mua hàng giao xa và trừ lùi ở mức cao so với giá sàn.

Giá cà phê hôm nay ở Tây Nguyên dự báo sẽ rớt mạnh từ mức 121.200 đồng/kg trước giờ sàn London hoạt động.

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng rớt thảm đêm qua

Giá cà phê "vô tiền khoáng hậu"

Chuyên gia thị trường cà phê Nguyễn Quang Bình phải thốt lên: Phiên giao dịch vừa qua là "vô tiền khoáng hậu" về tốc độ thanh lý hàng, đặc biệt với cà phê Arabica.

Không chỉ cà phê, các sàn vàng, dầu hỏa cũng đỏ lửa trong khi hồi hộp chờ kết quả cuộc họp điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với kỳ vọng lãi suất giảm.

Ông Bình dự báo giá cà phê trong nước có thể xuống mức từ 115.000 – 117.000 đồng/kg.

Chỉ mới qua nửa tuần, mà giá cà phê thế giới đã biến động như tàu lượn siêu tốc - một trò chơi mạo hiểm khiến nhiều người chóng mặt.

Thông thường, chênh lệch mua vào – bán ra cà phê trong nước chỉ 500 đồng/kg nhưng với việc giá cà phê hằng ngày tăng – giảm vài ngàn đồng/kg khiến nhiều nhà kinh doanh đứng ngoài thị trường vì lo sợ rủi ro.



