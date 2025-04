Giá cà phê hôm nay 19-4: Giảm mạnh, ông lớn FDI rót thêm ngàn tỉ vào chế biến sâu

Hôm nay, 19-4, thị trường cà phê không có giá tham chiếu trên sàn London – Anh và New York – Mỹ do nghỉ lễ Phục Sinh. Giá cà phê trong nước mới nhất ở mức bình quân 129.600 đồng/kg, giảm đến 3.800 đồng/kg so với cập nhật gần nhất.

Nguyên nhân được cho là tác động bởi giá cà phê trên sàn phiên London hôm trước đã giảm từ 95 – 135 USD/tấn khiến nhiều người lo lắng về chu kỳ giá cà phê giảm sau thời gian tăng nóng.

Giá cà phê trên sàn trước khi nghỉ lễ là 5.253 USD/tấn với Robusta và 8.280 USD/tấn với Arabica, cùng kỳ hạn giao tháng 5-2025.

Ngành cà phê Việt Nam hiện nay vẫn đang rất hấp dẫn, đặc biệt là mảng chế biến bởi là vùng nguyên liệu lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Brazil.

Bên trong nhà máy Nestlé Trị An

Mới đây, Nestlé (tập đoàn thực phẩm đến từ Thụy Điển, có mặt tại Việt Nam 30 năm) đã công bố khoản đầu tư gần 1.900 tỉ đồng vào việc mở rộng nhà máy Nestlé Trị An (Đồng Nai). Như vậy, tổng đầu tư cho riêng nhà máy Nestlé Trị An trong giai đoạn 2024–2025 đạt hơn 4.300 tỉ đồng.

Đây là một trong những nhà máy chế biến cà phê hiện đại nhất của Nestlé tính trên toàn cầu.

Nhà máy Nestlé Trị An (Đồng Nai) chuyên sản xuất các sản phẩm cà phê, là một trong những nhà máy chế biến cà phê hiện đại nhất của Nestlé toàn cầu.

Các sản phẩm chính được sản xuất tại đây như: viên nén cà phê, cà phê hòa tan, cà phê cao cấp, hạt cà phê khử caffeine,…

Trước đó, chuỗi Highlands Coffee khánh thành Nhà máy rang xay cà phê Highlands Cái Mép tại Bà Rịa - Vũng Tàu, với tổng vốn đầu tư 500 tỉ đồng, công suất 75.000 tấn/năm.

Vào tháng 3 – 2025, cà phê Trung Nguyên khởi công nhà máy có tổng vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng – là dự án trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk chuyên về chế biến sâu, chế biến tinh cà phê.

Đây là những động thái tích cực góp phần nâng giá trị hạt cà phê Việt Nam một cách bền vững, tăng tỉ lệ xuất khẩu thành phẩm, giảm xuất khẩu dạng nguyên liệu.