Giá cà phê hôm nay 19-9: Giá cà phê tại Mỹ phá kỷ lục

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 19-9: Giá cà phê tại Mỹ phá kỷ lục

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay hồi phục nhẹ sau phiên hoảng loạn và bán tháo trước đó

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 19-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 10-15 USD/tấn với các kỳ hạn giao tháng 1, tháng 3 và tháng 5-2026. 

Giá cà phê hồi phục

Riêng kỳ hạn giao tháng 11-2025, giá cà phê Robusta giảm nhẹ 3 USD/tấn, còn 4.447 USD/tấn.

Giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng mạnh hơn, từ 0,68%-0,38%; kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 110 USD/tấn, đạt 8.400 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự báo ít biến động. Trước giờ sàn London giao dịch hôm qua, giá cà phê trong nước bình quân 116.500 đồng/kg, giảm 4.800 đồng/kg trong khi giá sàn giảm gần gấp đôi.

Giá cà phê biến động 2 phiên gần đây được cho là ảnh hưởng từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất 0,25%, thấp hơn kỳ vọng là 0,5% và từ nay đến cuối năm FED còn có 2 đợt giảm lãi suất nữa.

Giá cà phê hôm nay 19-9: Hồi phục, giá cà phê tại Mỹ lên kỷ lục - Ảnh 1.

Giá cà phê biến động mạnh trước vụ thu hoạch

Giá cà phê lên cơn sốt tại Mỹ

Liên quan đến thị trường Mỹ, một báo cáo vừa được công bố cho thấy tháng 8-2025 giá cà phê đã tăng lên mức kỷ lục 19,56 USD/kg, tương đương 512.000 đồng/kg, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, phá kỷ lục hồi tháng 7-2025, khoảng 485.000 đồng/kg

Nguyên nhân chủ yếu do Mỹ áp thuế đối ứng 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil – nguồn cung cà phê số 1 của Mỹ.

Chính sách này khiến lượng cà phê nhập khẩu từ Brazil trong tháng 8 giảm hơn 75% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, nguồn thay thế từ Việt Nam và Colombia, dù tăng lên, vẫn chưa thể bù đắp khoảng trống do Brazil để lại. Các chuyên gia cảnh báo áp lực giá cà phê bán lẻ sẽ thể hiện rõ trong tháng 10 và 11-2025 tới.

Với thực tế 2/3 người trưởng thành Mỹ uống cà phê hằng ngày, đợt tăng giá này gây ảnh hưởng sâu rộng.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) cùng các doanh nghiệp cà phê vừa có chuyến xúc tiến thương mại tại Mỹ để quảng bá cà phê Việt. Cà phê Việt Nam, chủ yếu là Robusta có mức giá thấp hơn nhiều so với Arabica và thuế đối ứng từ Việt Nam là 20% có thể góp phần "hạ nhiệt" giá cà phê tại Mỹ.

Giá cà phê hôm nay 19-9: Hồi phục, giá cà phê tại Mỹ lên kỷ lục - Ảnh 1.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 17-9: Giảm nhẹ, cà phê Brazil khó sang Mỹ, đổ sang EU

Giá cà phê hôm nay 17-9: Giảm nhẹ, cà phê Brazil khó sang Mỹ, đổ sang EU

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay điều chỉnh giảm nhẹ sau 4 phiên tăng liên tiếp trên sàn với Robusta

Giá cà phê hôm nay 16-9: Tăng như mơ

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng rất mạnh ngay trước vụ thu hoạch mới; VICOFA đang xúc tiến thương mại tại Mỹ giữa bối cảnh giá cà phê ở Mỹ kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 15-9: Đầu tuần có tăng tiếp?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay rất khó dự báo sau 3 phiên tăng liên tiếp, thị trường trong nước vượt ngưỡng 120.000 đồng/kg

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo