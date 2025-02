Giá cà phê hôm nay 22-2: Giá tăng, thủ phủ cà phê không tăng diện tích

Giá cà phê hôm nay 22-2 trên sàn London-Anh, sắc xanh đã trở lại với tỉ lệ tăng từ 1,06% - 1,26%.

Giá cà phê Robusta cao nhất ở kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025, ở mức 5.717 USD/tấn, tăng 62 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 tăng mạnh nhất với 71 USD/tấn, lên 5712 USD/tấn.

Như vậy, so với mức đỉnh lịch sử ghi nhận ngày 13-2 thì giá cà phê Robusta bị hụt mất 104 USD/tấn.

Trong nước, giá cà phê chiều 21-2 ghi nhận ở mức 131.000 - 132.200 đồng/kg.

Trên sàn New York – Mỹ, giá cà phê Arabica điều chỉnh nhẹ so với phiên hôm trước, khi chỉ giảm 10 USD/tấn, kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 còn 8.580 USD/tấn, mất 1100 USD/tấn so với kỷ lục giá ngày 14-2.

Dù giá cà phê tăng rất cao trong 2 vụ qua nhưng tại Đắk Lắk, thủ phủ cà phê của cả nước không có chủ trương mở rộng diện tích.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết cà phê vẫn là cây công nghiệp chủ đạo của tỉnh, đóng góp lớn cho kinh tế địa phương.

Một nông dân trồng cà phê tiêu biểu ở Đắk Lắk

Đắk Lắk hiện có 210.000 ha cà phê trong 660.000 ha của cả nước, sản lượng gần nửa triệu tấn cà phê.

Giá cà phê thời gian qua có sự nhảy vọt, từ 40.000 – 45.000 đồng/kg, vụ này từ 125.000 – 130.000 đồng/kg, tăng giá gấp 3 lần giúp nông dân đạt hiệu quả kinh tế cao, lợi nhuận từ 200-300 triệu đồng/ha.

Tuy nhiên, Đắk Lắk không có chủ trương mở rộng mà chỉ ổn định diện tích, đầu tư nâng chất lượng để tăng tính cạnh tranh. Hiện gần 80% diện tích cà phê của Đắk Lắk đã có các chứng chỉ bền vững, trong đó có cả chứng nhận đáp ứng về quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Ông Nguyễn Văn Hà nói thêm, hiện chế biến sâu cà phê tại Đắk Lắk còn ít, chỉ dưới 10% nên tỉnh đang khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này để nâng giá trị cho ngành cà phê.

Tại Lễ hội Cà phê Buôn Mê Thuột lần 9 diễn ra từ ngày 9 đến 13-2 tới, Tập đoàn Trung Nguyên sẽ khởi công nhà máy chế biến cà phê tại Đắk Lắk với tổng vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên dự kiến đưa vào vận hành sau 2 năm.