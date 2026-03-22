Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 22-3: Khép lại tuần vui cho nông dân

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khép lại một tuần tăng liên tục ở thị trường trong nước theo đà tăng của giá thế giới

Hôm nay 22-3, giá cà phê trong nước mới nhất bình quân ở mức 94.000 đồng/kg, tăng 3.400 đồng/kg, tương đương 3,75% so với hôm trước.

Người giữ cà phê tuần qua vui khi giá tăng nhưng niềm vui chưa trọn vẹn khi mức tăng chưa tương ứng giá thế giới.

Trên sàn London – Anh, giá Robusta tham chiếu ở mức 3.664 USD/tấn (khoảng 95.400 đồng/kg), tăng 209 USD/tấn, tỉ lệ tăng hơn 6%.

Như vậy, giá cà phê trong nước tăng chậm hơn giá sàn London, tạo ra chênh lệch giữa giá nội địa và thế giới.

Tuy nhiên, mức giá cà phê trong nước hiện tại chủ yếu phù hợp với các đơn hàng phục vụ các nhà rang xay.

Diễn biến giá cà phê trong nước tuần qua

Còn Arabica trên sàn New York – Mỹ là 6.830 USD/tấn, tăng 540 USD/tấn, tương ứng 8,6%.

Theo các chuyên gia, giá cà phê tuần qua tăng cao giữa bối cảnh dự báo vụ mùa bội thu ở Brazil chủ yếu do những bất ổn từ Trung Đông khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Các nhà mua hàng khó mua trực tiếp từ nước sản xuất (cước vận chuyển cao, thời gian vận chuyển xa) nên chuyển sang mua hàng từ các sàn, đẩy giá cà phê ở các sàn lên mạnh.

Hơn nữa, có xu hướng nhà đầu tư chuyển vốn từ sàn vàng sang cà phê, kích thích giá lên.

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
