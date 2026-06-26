Giá cà phê hôm nay 26-6: Robusta tăng 3 phiên liền, cà phê Việt mở rộng thị phần tại Mỹ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 26-6 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng từ 0,57% đến 1,58%, trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm nhẹ dưới 0,5%.

Robusta tăng 120 USD sau 3 phiên

Ở kỳ hạn giao tháng 9-2026, Robusta tăng 57 USD, lên 3.662 USD/tấn; còn Arabica giảm khoảng 20 USD, xuống 6.090 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay được dự báo tăng trở lại sau khi ở mức 89.400 đồng/kg vào hôm qua. Một số đại lý đã chào mua trên 90.000 đồng/kg.

Như vậy, giá Robusta kỳ hạn tham chiếu đã tăng ba phiên liên tiếp, với tổng mức tăng 120 USD/tấn, chủ yếu nhờ lực mua ngắn hạn gia tăng.

Một số mẫu cà phê đặc biệt được sưu tầm

Việt Nam là nguồn cung thứ tư cho Mỹ

Thông tin thị trường cà phê có số liệu của cơ quan Hải quan Mỹ, trong 4 tháng đầu năm 2026, nước này nhập khẩu gần 499.300 tấn cà phê, trị giá gần 4,1 tỉ USD, giảm 5,7% về lượng và 3,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Mỹ nhập khẩu cà phê từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam là nguồn cung cà phê lớn thứ tư của Mỹ, sau Colombia, Brazil và Honduras.

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang Mỹ đạt 47.600 tấn, trị giá 231,1 triệu USD, tăng 22,2% về lượng và 3,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, thị phần cà phê Việt Nam tại Mỹ tăng từ 7,36% lên 9,54%.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), người tiêu dùng Mỹ đang chuyển từ cà phê đại trà sang các sản phẩm có giá trị gia tăng như cà phê đặc sản, cà phê hữu cơ, cà phê pha sẵn, cà phê lạnh và các sản phẩm tiện lợi dùng tại nhà.

Xu hướng này mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm giá trị gia tăng.