Giá cà phê hôm nay 27-12: Việt Nam có bao nhiêu cà phê?

Giá cà phê hôm nay (27-12) có nhiều yếu tố tác động như thời tiết, cung – cầu thị trường, ảnh hưởng từ giá cà phê Arabica, vận chuyển quốc tế,…

Sàn London (Anh) đêm qua không có giao dịch do nghỉ lễ Giáng sinh nhưng cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) vẫn hoạt động với một phiên giá giảm do ảnh hưởng không khí lễ hội.

Theo đó, giá cà phê Arabica giảm từ 0,73%-1,2% so với phiên giao dịch trước đó. Ở kỳ hạn giao hàng vào tháng 3-2025, giá cà phê Arabica về mức 7.160 USD/tấn, giảm 90 USD/tấn.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê Robusta chiều qua 26-12 ở mức bình quân 121.500 đồng/kg, tăng 800 đồng/kg so với ngày hôm trước. Giá cà phê cao nhất được ghi nhận tại Đắk Nông là 121.700 đồng/kg, thấp nhất tại Lâm Đồng là 121.000 đồng/kg.

Sau COVID-19, giá cà phê toàn cầu tăng phi mã. Ban đầu tập trung vào giá cà phê Robusta với lý do giá loại cà phê này rẻ hơn Arabica nên các nhà rang xay ưu tiên sử dụng để phối trộn, giúp sản phẩm có giá phù hợp trong bối cảnh người tiêu dùng thế giới thắt chặt chi tiêu.

Tuy nhiên, giá cà phê Robusta tăng quá nóng, nhiều thời điểm vượt cả giá cà phê Arabica đã tạo nên điều chưa từng có trong 50 năm qua.





Cà phê hương chồn - một loại cà phê đặc sản của Việt Nam

Đến nay, giá cà phê Arabica cũng tăng nóng, kéo giãn khoảng cách với giá cà phê Robusta và hiện tại giá cà phê Arabica cao hơn cà phê Robusta đến 2.000 USD/tấn. Nguyên nhân chủ yếu do Brazil bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu nên dự báo mùa tới sẽ mất mùa, ảnh hưởng đến nguồn cung trong tương lai.

Đối với vụ cà phê năm nay, giữa lúc các tổ chức quốc tế dự báo về việc nguồn cung sụt giảm tại Việt Nam thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lại có thông tin bất ngờ.

Xuất khẩu giảm kỷ lục Tuy nhiên, số liệu về xuất khẩu cà phê lại giảm rất mạnh trong năm nay với mức giảm là 18,8%, còn 1,32 triệu tấn. Tuy nhiên, nhờ giá cà phê chốt ở mức cao mà ngành cà phê đã mang về giá trị xuất khẩu kỉ lục là 5,48 tỉ USD, tăng 29,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tổng kết năm 2024 của bộ này thì diện tích cà phê cả nước hiện là 718.000 ha, sản lượng 1,95 triệu tấn, chỉ giảm 0,3% về sản lượng so với năm trước.

Đầu tháng 12, Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) tổng hợp dự báo của các tổ chức nghiên cứu quốc tế, ước tính sản lượng cà phê niên vụ 2024-2025 tại Việt Nam là hơn 28 triệu bao (mỗi bao 60 kg, tương đương 1,68 triệu tấn); Brazil dự báo sản lượng dao động từ khoảng 54,79 đến 69,9 triệu bao (3,28 triệu tấn – 4,19 triệu tấn); Colombia khoảng 12,5 triệu bao; Indonesia khoảng 11 triệu bao.

Việc sản lượng cà phê của Việt Nam công bố đạt ở mức cao dự báo sẽ chưa ảnh hưởng nhiều đến giá cà phê hiện tại.

Ở niên vụ vừa qua, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) thông tin xuất khẩu cà phê nhân toàn cầu tăng đến 11,8%, là mức tăng trưởng rất cao, thặng dư cà phê lên đến 1 triệu tấn nhưng mặt bằng giá cà phê vẫn cao nhất trong lịch sử.

Xuất khẩu Robusta niên vụ cà phê 2023-2024 tăng 6,2% lên 46,58 triệu bao so với niên vụ cà phê trước và sự tăng trưởng nhờ nguồn cung từ Brazil.