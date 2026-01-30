Giá cà phê hôm nay, 30-1: Robusta tăng trở lại, Arabica lao dốc tiếp

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 30-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 0,08%-0,82%; giá cà phê Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 1,35%-1,64%.

Ở kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026: giá Robusta tăng 34 USD/tấn, lên 4.179 USD/tấn; giá Arabica giảm 120 USD/tấn, còn 7.620 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, thị trường trong nước dự kiến sẽ tăng trở lại từ mức bình quân 101.200 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê Robusta tăng trở lại

Phiên giao dịch hôm qua, giá cà phê trong nước chỉ giảm 1.000 đồng/kg, trong khi quy đổi tỉ giá giảm đến 3.400 đồng/kg cho thấy tâm lý thị trường trong nước khá vững.

Bên cạnh đó, việc các nhà rang xay mua cà phê trực tiếp từ Việt Nam theo nhu cầu thực cũng khiến giá cà phê trên sàn chỉ mang tính tham khảo.

Từ nay đến cận Tết, nhu cầu bán cà phê trong dân khá cao – thường được giới kinh doanh khuyến cáo khách hàng nên mua vào (nếu có vốn) bởi giá sẽ tốt hơn khi ra Tết.



