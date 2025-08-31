HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 31-8: Phân tích thị trường của "ông trùm cà phê"

Tin: Ngọc Ánh, đồ họa AN NA

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay, chốt tuần diễn biến lạ khi giá trên sàn kỳ hạn tiếp tục tăng 3,5% nhưng giá trong nước lại giảm 1,2% so với tuần trước.

Hôm nay, 31-8, thị trường không có giá tham chiếu trên các sàn giao dịch của thế giới, giá trong nước 122.400 đồng/kg, giảm so với cuối tuần trước đến 1.500 đồng/kg trong khi giá thế giới lên 4.815 USD/tấn (kỳ hạn giao tháng 11-2025), cao hơn cuối tuần trước 165 USD/tấn. 

Giá cà phê hôm nay 31-8: Phân tích thị trường của "ông trùm cà phê"- Ảnh 1.

Ông Đỗ Hà Nam

Cơn sốt giá cà phê là nhất thời?

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), người đứng đầu Tập đoàn Intimex, thường gọi là "ông trùm cà phê" đã có những lý giải về thị trường.

Ông Nam nhận định giá cà phê trên sàn gần đây tăng nóng, đạt mức đỉnh so với vài tháng gần đây nhưng có thể chỉ là nhất thời.

Giá cà phê hôm nay 31-8: Phân tích thị trường của "ông trùm cà phê"- Ảnh 2.

Giá cà phê Robusta giao tháng 11-2025 trên sàn London tuần qua

Nguyên nhân, có sự thiếu hụt một phần nguồn cung do Brazil bán ra chậm, Indonesia đã hết vụ thu hoạch, còn Việt Nam chưa vào vụ.

Nguồn hàng từ sàn London không nhiều, dẫn đến tình trạng sàn thiếu hàng và làm cho thị trường biến động theo hướng đi lên. Chưa kể, các nhà đầu cơ cũng tranh thủ "tạo sóng" để kiếm lợi nhuận.

Nông dân tham gia điều tiết thị trường

Về việc giá cà phê trong nước và trên sàn không đi song hành cùng nhau, "ông trùm cà phê" giải thích điều đó thể hiện vai trò tham gia điều tiết thị trường của nông dân Việt Nam khi kinh tế khá giả.

"Khi nông dân không hài lòng với giá và hạn chế bán ra khiến nguồn cung bị thắt chặt. Trong khi phía bên mua, doanh nghiệp đã ký hợp đồng và không mua được hàng, họ phải đẩy giá lên. Ở thời điểm không có hợp đồng xuất khẩu thì giá không thể lên được" – người đứng đầu Intimex nói.

Giá cà phê hôm nay 31-8: Phân tích thị trường của "ông trùm cà phê"- Ảnh 3.

Giá cà phê trong nước "gập ghềnh" tuần qua

Về triển vọng giá cà phê trong thời gian tới, ông Nam nhận định khả năng giá vẫn ở mức cao cho đến khi Việt Nam vào vụ thu hoạch tháng 10 tới.

Dù vậy, ông Nam cũng nói thêm, thị trường cà phê gần đây diễn biến nhiều khi khó hiểu và thay đổi nhanh chóng. Đây cũng là một rủi ro cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 29-8: Mạch tăng giá bị cắt, Mỹ trồng cà phê

Giá cà phê hôm nay 29-8: Mạch tăng giá bị cắt, Mỹ trồng cà phê

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chốt phiên đã giảm dù đầu phiên có lúc tăng 3 con số nhưng không giữ được

Giá cà phê hôm nay 28-8: Khó tin, Robusta tăng mạnh phiên thứ 6 liên tiếp

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bất ngờ tiếp tục chuỗi tăng với phiên thứ 6 của Robusta, Arabica cũng nhập cuộc đua

Giá cà phê hôm nay 27-8: Robusta tăng 5 phiên liên tục, cà phê Việt giảm thị phần tại Nhật

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng tiếp với Robusta trong khi Arabica giảm phiên thứ 2

giá cà phê hôm nay Đỗ Hà Nam Ông trùm cà phê vicofa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo