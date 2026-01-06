HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 6-1: Quay đầu giảm sau 7 phiên tăng

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay trên sàn London - Anh giảm với loại Robusta, thị trường trong nước cũng dự kiến giảm nhẹ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng nay 6-1 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh giảm 29-36 USD/tấn, trong khi giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng nhẹ.

Cụ thể, giá cà phê Arabica kỳ hạn tham chiếu giao tháng 3-2026 tăng 50 USD/tấn, lên 7.920 USD. Giá cà phê Robusta giao tháng 3-2026 giảm 36 USD, còn 3.918 USD/tấn.

Như vậy, giá cà phê Robusta đã giảm sau 7 phiên chỉ tăng, tính từ ngày 23-12-2025.

Giá cà phê hôm nay 6 - 1 giảm sau 7 phiên tăng liên tiếp - Ảnh 2.

Cà phê Robusta

Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước dự kiến giảm nhẹ từ mức bình quân 98.500 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Khoảng nửa tháng nay, giao dịch cà phê khá ảm đạm, chủ yếu do ảnh hưởng các ngày nghỉ Tết Dương lịch.

Số liệu thống kê cho thấy năm 2025, Việt Nam xuất khẩu được 1,58 triệu tấn cà phê, tăng đến 17,5% so với năm 2024. Đây là mức tăng rất mạnh, tương đương 276.500 tấn.

Điều này cho thấy năm qua, ngành cà phê vừa trúng mùa vừa trúng giá với giá trị xuất khẩu ước tính lên đến 8,6 tỉ USD, điều chưa từng có trong lịch sử.

Giá cà phê hôm nay 6 - 1 giảm sau 7 phiên tăng liên tiếp - Ảnh 3.


