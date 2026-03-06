HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 6-3: Tăng tiếp, giá cà phê xuất khẩu vẫn hơn 4.000 USD/tấn

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tăng tiếp với Arabica và Robusta; kim ngạch xuất khẩu cà phê sụt giảm khi mặt bằng giá cà phê xuất khẩu giảm

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 6-3 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) tăng nhẹ từ 0,17%-0,46%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 0,89%-1,07%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta tăng 17 USD/tấn, lên 3.751 USD/tấn, giá Arabica tăng 60 USD/tấn, lên 6.370 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay dự kiến sẽ tăng tiếp từ mốc 96.000 đồng/kg chiều hôm qua.

Giá cà phê hôm nay 6-3: Tăng tiếp, giá cà phê xuất khẩu vẫn hơn 4.000 USD/tấn - Ảnh 1.

Giá cà phê trên sàn London và New York. Nguồn: giacaphe.com

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 2, Việt Nam xuất khẩu 148.678 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu 712,06 triệu USD, giảm 19,7% về khối lượng và giảm 31,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên do tháng 2 rơi vào kỳ nghỉ Tết và mặt bằng giá cà phê thấp hơn nhiều so với cùng kỳ.

Giá cà phê hôm nay 6-3: Tăng tiếp, giá cà phê xuất khẩu vẫn hơn 4.000 USD/tấn - Ảnh 2.

Giá cà phê xuất khẩu cao hơn giá sàn

Trong kỳ này, giá cà phê Robusta xuất khẩu bình quân 4.125 USD/tấn, còn giá Arabica khoảng 7.130 USD/tấn.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp xuất khẩu 373.026 tấn cà phê, đạt kim ngạch gần 1,8 tỉ USD, tăng 14,3% về khối lượng nhưng giảm 0,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, cà phê nhân xuất khẩu đạt 350.130 tấn, kim ngạch 1,56 tỉ USD, tăng 10,9% về khối lượng nhưng giảm 5,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Bình quân, giá cà phê nhân (cả Robusta và Arabica) xuất khẩu đạt khoảng 4.456 USD/tấn, trong khi cùng kỳ năm 2025 khoảng 5.228 USD/tấn, giảm 772 USD/tấn tương đương giảm gần 15%.

Giá cà phê hôm nay 6-3: Tăng tiếp, giá cà phê xuất khẩu vẫn hơn 4.000 USD/tấn - Ảnh 2.


kim ngạch xuất khẩu vicofa giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
