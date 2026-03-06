Giá cà phê hôm nay 6-3: Tăng tiếp, giá cà phê xuất khẩu vẫn hơn 4.000 USD/tấn

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 6-3 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) tăng nhẹ từ 0,17%-0,46%; giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 0,89%-1,07%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta tăng 17 USD/tấn, lên 3.751 USD/tấn, giá Arabica tăng 60 USD/tấn, lên 6.370 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay dự kiến sẽ tăng tiếp từ mốc 96.000 đồng/kg chiều hôm qua.

Giá cà phê trên sàn London và New York. Nguồn: giacaphe.com

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), trong tháng 2, Việt Nam xuất khẩu 148.678 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu 712,06 triệu USD, giảm 19,7% về khối lượng và giảm 31,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên do tháng 2 rơi vào kỳ nghỉ Tết và mặt bằng giá cà phê thấp hơn nhiều so với cùng kỳ.

Giá cà phê xuất khẩu cao hơn giá sàn

Trong kỳ này, giá cà phê Robusta xuất khẩu bình quân 4.125 USD/tấn, còn giá Arabica khoảng 7.130 USD/tấn.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp xuất khẩu 373.026 tấn cà phê, đạt kim ngạch gần 1,8 tỉ USD, tăng 14,3% về khối lượng nhưng giảm 0,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, cà phê nhân xuất khẩu đạt 350.130 tấn, kim ngạch 1,56 tỉ USD, tăng 10,9% về khối lượng nhưng giảm 5,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.

Bình quân, giá cà phê nhân (cả Robusta và Arabica) xuất khẩu đạt khoảng 4.456 USD/tấn, trong khi cùng kỳ năm 2025 khoảng 5.228 USD/tấn, giảm 772 USD/tấn tương đương giảm gần 15%.



