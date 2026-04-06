Giá cà phê hôm nay 6-4: Xu hướng sắp tới

Hôm nay, 6-4, sàn New York - Mỹ sẽ mở cửa hoạt động vào buổi chiều (giờ Việt Nam) với giá khởi điểm kỳ hạn giao tháng 5-2026 là 6.510 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta mới nhất là 3.448 USD/tấn, còn giá nội địa ở mức 89.200 đồng/kg; cao hơn dự báo về giá sàn vụ này là 80.000 đồng/kg.

Đa số các dự báo về giá cà phê sắp tới đều cho rằng sẽ giảm do nguồn cung tăng mạnh, trừ các yếu tố bất thường như: biến đổi khí hậu, thay đổi địa chính trị.

Theo dự báo của Ngân hàng Rabobank – Hà Lan, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026-2027 (bắt đầu từ tháng 10-2026) có thể đạt khoảng 10,8 triệu tấn, tăng khoảng 4,7% so với niên vụ trước.

Sản lượng thế giới tăng chủ yếu do lượng cà phê của Brazil tăng lên 4,32 – 4,62 triệu tấn, tăng hơn 14%, trong khi một số nước có thể giảm nhẹ như Colombia và Indonesia.

Nếu các dự báo này trở thành hiện thực, thị trường cà phê toàn cầu có thể ghi nhận mức dư cung khoảng 282.000 – 318.000 tấn.

Sản lượng dư cung này tương đương mức tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam và đánh dấu niên vụ dư cung đầu tiên sau giai đoạn thiếu hụt kéo dài từ niên vụ 2021-2022.