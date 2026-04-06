HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 6-4: Xu hướng sắp tới

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay sẽ có cập nhật mới từ Arabica trên sàn New York - Mỹ trong khi Robusta sàn London – Anh tiếp tục nghỉ lễ Phục Sinh

Hôm nay, 6-4, sàn New York - Mỹ sẽ mở cửa hoạt động vào buổi chiều (giờ Việt Nam) với giá khởi điểm kỳ hạn giao tháng 5-2026 là 6.510 USD/tấn. 

Giá cà phê Robusta mới nhất là 3.448 USD/tấn, còn giá nội địa ở mức 89.200 đồng/kg; cao hơn dự báo về giá sàn vụ này là 80.000 đồng/kg.

Đa số các dự báo về giá cà phê sắp tới đều cho rằng sẽ giảm do nguồn cung tăng mạnh, trừ các yếu tố bất thường như: biến đổi khí hậu, thay đổi địa chính trị.

Giá cà phê hôm nay 6 - 4: Xu hướng và dự báo giá cà phê toàn cầu 2026

Thử cà phê tại Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - 2026

Theo dự báo của Ngân hàng Rabobank – Hà Lan, sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2026-2027 (bắt đầu từ tháng 10-2026) có thể đạt khoảng 10,8 triệu tấn, tăng khoảng 4,7% so với niên vụ trước. 

Sản lượng thế giới tăng chủ yếu do lượng cà phê của Brazil tăng lên 4,32 – 4,62 triệu tấn, tăng hơn 14%, trong khi một số nước có thể giảm nhẹ như Colombia và Indonesia.

Nếu các dự báo này trở thành hiện thực, thị trường cà phê toàn cầu có thể ghi nhận mức dư cung khoảng 282.000 – 318.000 tấn.

Sản lượng dư cung này tương đương mức tiêu thụ cà phê nội địa của Việt Nam và đánh dấu niên vụ dư cung đầu tiên sau giai đoạn thiếu hụt kéo dài từ niên vụ 2021-2022.

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo