Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 7-8: Cà phê trong nước vững bước trên 100.000 đồng/kg

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm trên sàn quốc tế, trong khi giá trong nước vẫn duy trì đà tăng

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay (7-8, giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 0,53%-1,36%; còn giá Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm 1,55%-1,77%. 

Giá thế giới giảm, giá cà phê Việt Nam vẫn tăng

Cùng kỳ hạn giao tháng 9-2025, giá Robusta ở mức 3.394 USD/tấn, giảm 18 USD/tấn; giá Arabica là 6.470 USD/tấn, giảm 120 USD/tấn.

Nguyên nhân giá cà phê trên sàn giảm được cho là áp lực nguồn cung dồi dào từ Brazil và công bố số liệu xuất khẩu cà phê tháng 6 toàn cầu tăng tới 7,3%.

Tổ chức cà phê thế giới (ICO) cho biết xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 6 đạt 11,69 triệu bao (mỗi bao 60 kg), lũy kế 9 tháng của niên vụ (từ tháng 10-2024 đến tháng 6-2025) đạt 104,14 triệu bao (6,248 triệu tấn), chỉ giảm nhẹ 0,2% so với niên vụ trước trong khi giá cà phê vụ này lập đỉnh.

Giá cà phê hôm nay 7-8: Cà phê trong nước vững bước trên 100.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Cà phê nhân của LDC

Giá cà phê hôm nay 7-8 ở thị trường trong nước dự báo vẫn giữ vững ở mức trên 100.000 đồng/kg khi hôm qua đã tăng 1.000 đồng/kg, bất chấp giá sàn giảm 9 USD/tấn.

