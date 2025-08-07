Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay (7-8, giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm từ 0,53%-1,36%; còn giá Arabica trên sàn New York – Mỹ cũng giảm 1,55%-1,77%.

Giá thế giới giảm, giá cà phê Việt Nam vẫn tăng

Cùng kỳ hạn giao tháng 9-2025, giá Robusta ở mức 3.394 USD/tấn, giảm 18 USD/tấn; giá Arabica là 6.470 USD/tấn, giảm 120 USD/tấn.

Nguyên nhân giá cà phê trên sàn giảm được cho là áp lực nguồn cung dồi dào từ Brazil và công bố số liệu xuất khẩu cà phê tháng 6 toàn cầu tăng tới 7,3%.

Tổ chức cà phê thế giới (ICO) cho biết xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 6 đạt 11,69 triệu bao (mỗi bao 60 kg), lũy kế 9 tháng của niên vụ (từ tháng 10-2024 đến tháng 6-2025) đạt 104,14 triệu bao (6,248 triệu tấn), chỉ giảm nhẹ 0,2% so với niên vụ trước trong khi giá cà phê vụ này lập đỉnh.

Cà phê nhân của LDC

Giá cà phê hôm nay 7-8 ở thị trường trong nước dự báo vẫn giữ vững ở mức trên 100.000 đồng/kg khi hôm qua đã tăng 1.000 đồng/kg, bất chấp giá sàn giảm 9 USD/tấn.