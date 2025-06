Giá cà phê hôm nay 8-6: Xôn xao Bầu Đức trồng cà phê

Hôm nay, cuối tuần, nhìn lại giá cà phê tuần qua dù có 2 phiên tăng nhưng xu hướng chung vẫn giảm.

Chốt tuần, Robusta ở mức 4440 USD/tấn, thấp hơn 70 USD/tấn; Arabica 7890 USD/tấn, tăng 340 USD/tấn so với tuần trước.

Arabica hay cà phê chè là loại cây trồng vừa được bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, tuyên bố đang trồng 2.000 ha tại Lào trong năm nay và nâng lên 4.000 ha trong năm sau.

Bầu Đức tuyên bố tham gia trồng cà phê

Giải thích với các cổ đông, bầu Đức cho biết Arabica có giá gấp đôi loại cà phê phổ biến của Việt Nam (Robusta) và có thời gian thu hoạch ngắn (sau 2 năm) trong khi sầu riêng là 5-6 năm.

Bầu Đức cũng tiết lộ lý do tham gia trồng cà phê do thị trường Trung Quốc có nhu cầu cao, khi giới trẻ nước này đang chuyển sang uống cà phê thay cho trà như các thế hệ trước. Đây cũng là một trong những lý do khiến giá cà phê tăng nóng thời gian qua.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đang có làn sóng các nhà đầu tư trồng cà phê tại Lào, nơi đất đai còn rộng lớn và mặt bằng cà phê ở giá cao.

Arabica ở Quảng Trị

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng cho rằng đỉnh giá cà phê đã đi qua khi nguồn cung được cải thiện. Lý do, dù thời tiết khắc nghiệt nhưng việc sốt giá đã khiến cây cà phê mang lại lợi nhuận cao, kích thích người trồng đầu tư chăm sóc để đẩy sản lượng.

Nhiều người mới bắt đầu tham gia trồng cà phê cũng lo lắng về tương lai của giá cà phê sẽ không tốt như dự tính.

Về Arabica, Việt Nam không có lợi thế nên diện tích trồng chiếm dưới 5% và hiệu quả kinh tế không bằng Robusta dù giá Arabica cao hơn.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), tính từ tháng 10-2024 đến tháng 5-2025, Việt Nam xuất khẩu được gần 59.000 tấn cà phê Arabica, giá trị 371,4 triệu USD, đơn giá trung bình gần 6.300 USD/tấn.