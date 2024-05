Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo hàng trăm người

Ngày 12-5, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an huyện Thanh Liêm (Hà Nam) vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam đấu tranh, triệt phá, bắt giữ 2 thanh niên giả danh nhân viên ngân hành để thực hiện hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trên không gian mạng.



Hai thanh niên bị bắt để làm rõ hành vi giả danh cán bộ ngân hàng để lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Nam

Trước đó, ngày 9-5, công an nhận được đơn trình báo của anh H. (ngụ thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm) về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội số tiền hơn 5 triệu đồng.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, Công an huyện Thanh Liêm đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 24 giờ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; lệnh bắt người bị giữ và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lý Quang Đắc, Đỗ Trọng Chuẩn (SN 2006, ngụ xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên khai nhận do cần tiền tiêu xài, Đắc và Chuẩn đã lập các tài khoản Facebook, Zalo ảo và sử dụng các sim điện thoại rác đăng bài lên trang mạng xã hội với nội dung hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thế chấp tài sản để tìm kiếm người vay.

Khi có người vay liên hệ, chúng đóng giả làm nhân viên ngân hàng để tư vấn, hướng dẫn cho người vay làm hồ sơ và yêu cầu đóng các khoản phí. Khi đã lừa được người cả tin, Đắc và Chuẩn sẽ chặn mọi liên lạc.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, với thủ đoạn trên, hai thanh niên này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại trên cả nước với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Liêm đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.