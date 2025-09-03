HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Giả danh nhà sư "làm phép, đuổi vong" để chiếm đoạt tài sản

Cao Nguyên

(NLĐO) – Nam thanh niên từ TP HCM lên Đắk Lắk giả danh nhà sư "làm phép, đuổi vong" để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 2 phụ nữ.

Ngày 3-9, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn (SN 1994, ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh nhà sư lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Cơ quan công an bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, Tấn có nhiều tiền án, không có nơi ở, nghề nghiệp không ổn định nên nảy sinh ý định giả danh nhà sư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29-8, Tấn mang theo 1 bộ đồ tràng phật tử, 1 tay nải, nhiều thẻ nhang từ TP HCM đến tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi tìm hiểu biết trên địa bàn xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có chùa Kim Quang nên Tấn giả danh là sư thầy của chùa này để đi bán nhang gây quỹ.

Sáng 31-8, Tấn mặc bộ đồ tràng đến nhà của chị P.N.T.N. (SN 1997, ngụ thôn 4, xã Krông Năng) và giới thiệu mình là sư thầy của chùa Kim Quang. Tin tưởng, chị N. đã mua 2 thẻ nhang từ Tấn.

Thấy chị N. tin vào tâm linh, Tấn tiếp tục lừa rằng thấy có 1 "vong nhi" đang đi theo chị, muốn làm ăn phất lên thì cho Tấn vào nhà thắp nhang xin dẫn "vong" về chùa.

Nhân lúc chị N. đang thắp nhang, Tấn lén lút dùng bút sáp màu trắng vẽ hình người lên giấy trắng. Sau đó, Tấn yêu cầu chị N. bốc tàn nhang xoa 9 lần trên tờ giấy mà Tấn đã vẽ. Lúc này, sáp gặp tro bị bám bẩn hiện lên hình người.

Thấy chị N. hoang mang, thanh niên này đề nghị chuyển tiền để cúng cơm 49 ngày cho "vong nhi" tại chùa Kim Quang. Tin tưởng, chị N. đã chuyển khoản số tiền 7,35 triệu đồng theo yêu cầu Tấn.

Nhận được tiền, Tấn yêu cầu chị N. đóng cửa lại, không được nhìn theo vì sợ "vong nhi" lưu luyến để Tấn tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, sáng cùng ngày, Tấn tiếp tục đến tiệm hoa của chị P.T.H.N. gần đó để lừa đảo, chiếm đoạt 4,9 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương truy bắt Nguyễn Văn Thanh Tấn.

Cơ quan công an đề nghị ai bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự thì liên hệ để được hỗ trợ giải quyết.

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng giả danh nhà sư để trốn truy nã

Bắt giữ đối tượng giả danh nhà sư để trốn truy nã

(NLĐO) - Để che giấu thân phận, trốn truy nã, đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã đóng giả nhà sư đi bán hương khắp nhiều tỉnh.

Giả danh nhà sư mua sắt xây chùa rồi chở đi tiêu thụ

(NLĐO)- Đối tượng giả danh nhà sư chỉ đặt hàng qua điện thoại nhưng chủ doanh nghiệp vẫn tin tưởng giao hàng chục tấn sắt rồi mới biết mình bị lừa đảo.

Thực hư người đàn ông giả danh nhà sư bắt cóc 3 nữ sinh

(NLĐO)- Cơ quan chức năng xác định người đàn ông chở 3 học sinh tiểu học đi trên xe ô tô là nhà sư đang tu ở ngôi chùa lớn tại khu vực gần miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh nhà sư làm phép Vong nhi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo