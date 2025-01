Giả danh TikTok lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 22-1, nguồn tin cho biết Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Cục An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo quy mô rất lớn, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng.

Tuyển dụng hàng chục nhân viên để lừa đảo

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Krông Pắk cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 1 nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Triệt phá đường dây lừa đảo trên không gian mạng quy mô lớn

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Cục An ninh mạng - Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an đã vào cuộc xử lý.

Khám xét tại các địa điểm, Tổ phá án thu giữ 45 máy tính, 63 điện thoại, 180GB dữ liệu cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt lừa đảo trên không gian mạng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng gồm: H'Nguyên Niê Kdăm (40 tuổi), Nguyễn Thanh Nhàn (37 tuổi), Nguyễn Trần Trung Hiếu (25 tuổi, cùng ngụ xã Ea Phê, huyện Krông Pắk) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (36 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) có vai trò chính.

Bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2024, thông qua ứng dụng Telegram, H'Nguyên Niê Kdăm đã liên hệ với 1 đối tượng không rõ lai lịch để nhận công việc cầm đầu nhóm này tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Sau đó, H'Nguyên Niê Kdăm đã lên mạng xã hội tuyển hơn 50 nhân viên để thực hiện hành vi lừa đảo. Đồng thời, phân chia nhiệm vụ quản lý và thanh toán tiền cho 3 đối tượng Nhàn, Hiếu và Ngọc.

Công an thu giữ 45 máy tính là tang vật để lừa đảo

Đối tượng cầm đầu sẽ gửi cho H'Nguyên các trang chứa thông tin của người dân, bao gồm: họ tên, số điện thoại và địa chỉ. Sau đó, H'Nguyên chuyển cho các nhân viên tư vấn Telesale.

H'Nguyên yêu cầu các nhân viên Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt 1 phần mềm gọi điện qua giao thức Internet nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng và lắp đặt 3 đường truyền Internet tốc độ cao.

Chiêu bài "dụ cá cắn câu"

Hằng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho khách hàng với kịch bản do H'Nguyên cung cấp.

Theo đó, các đối tượng giả danh nhân viên Công ty TNHH công nghệ TikTok gọi điện cho khách hàng với nội dung "khách hàng may mắn trúng thưởng phần quà" và đề nghị cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà tri ân. Sau đó, các đối tượng yêu cầu kết bạn Zalo với tài khoản của "công ty" để gửi địa chỉ nhận quà.

Khởi tố nhóm đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tại Đắk Lắk

Bên cạnh đó, các đối tượng tư vấn người dân có thể tham gia làm việc tại nhà bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng cho mỗi lần thực hiện.

Sau khi đã tạo được lòng tin, các đối tượng sẽ đưa các nhiệm vụ gọi là "thương mại điện tử", với hứa hẹn khách hàng sẽ được nhận tiền hoa hồng khi mua các sản phẩm của "công ty" cung cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "công ty" sẽ trả lại số tiền ban đầu và trả thêm từ 20-30% tiền hoa hồng.

Với các giao dịch số tiền nhỏ thì khách hàng được nhận lại đầy đủ như thỏa thuận để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi "cá đã cắn câu", khách hàng thực hiện các giao dịch với số tiền lớn thì các đối tượng đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh... để khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền.

Đại tá Lê Hữu Tuấn (thứ 2 từ trái qua), Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo phá án

Theo điều tra ban đầu, hàng ngày các đối tượng sử dụng thông tin của khoảng 50.000 người dân, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để lừa đảo. Qua thống kê sơ bộ, các đối tượng trong đường dây đã chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng.

Đối với hơn 50 nhân viên, mỗi cuộc gọi thành công sẽ được trả công 30.000 đồng, mỗi ngày 1 nhân viên được trả khoảng 300.000 đến 600.000 đồng. Nhóm đối tượng ở tỉnh Đắk Lắk đã được trả công trên 200 tỉ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố 4 đối tượng trên và tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Đề nghị bị hại trình báo Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Do đó, đề nghị những ai đã bị chiếm đoạt tiền theo phương thức nêu trên thì liên hệ điều tra viên Phạm Tú Anh (số điện thoại: 0966.639.569) hoặc Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột - số điện thoại 0694.389.131 hoặc 0694.389.133) để trình báo.