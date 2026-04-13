Giá gas giảm 20.000 - 30.000 đồng/bình 12kg từ hôm nay

Theo thông báo của Công ty TNHH Khí Hóa lỏng Việt Nam - VT Gas gửi khách hàng, giá bán gas từ ngày 13-4 giảm 1.667 đồng/kg (đã bao gồm thuế GTGT), tương đương giảm 20.000 đồng/bình 12kg và 75.000 đồng/bình 45kg so với ngày 1-4.

Tương tự, Công ty Cổ phần Năng lượng Long Yin Long An (Long Yin Energy) cũng thông báo từ 7h30 ngày 13-4 đến khi có thông báo mới, các thương hiệu Gas City Petro, Vinapacific Petro và Vimexco giảm trực tiếp 1.667 đồng/kg.

Cụ thể, bình 6kg giảm 10.000 đồng, bình 12kg giảm 20.000 đồng, bình 45kg giảm 75.000 đồng và bình 50kg giảm 83.000 đồng. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân giảm giá là do giá xăng dầu giảm so với tháng 3. Theo đó, giá gas đến tay người tiêu dùng không vượt quá 343.500 đồng/bình 6kg và 627.500 đồng/bình 12kg.

Doanh nghiệp Hồng Mộc (H-Gas) cũng thông báo giảm 20.000 đồng đối với bình 12kg và 75.000 đồng đối với bình 45kg. Giá bán tối đa đến tay người tiêu dùng với loại bình 12kg không vượt quá 559.000 đồng/bình. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng và người tiêu dùng.

Trong khi đó, Công ty VT & PetroVietnam không điều chỉnh giảm trực tiếp giá bán mà áp dụng hình thức hỗ trợ trả sau. Cụ thể, mức hỗ trợ gồm 6.000 đồng đối với bình 6kg, 20.000 đồng với bình 12kg, 33.000 đồng với bình 20kg và 75.000 đồng với bình 45kg.

Thương nhân phân phối Trường Phát cũng triển khai hỗ trợ trả sau 15.000 đồng/bình 12kg. Riêng Saigon Petro chiết khấu cho đại lý 30.000 đồng/bình 12kg, đưa giá bán còn 654.500 đồng/bình.

Đến chiều cùng ngày, các thương hiệu gas như Petrolimex, Elf, Total vẫn chưa ghi nhận động thái điều chỉnh giảm giá hoặc hỗ trợ khách hàng.