Giá hạt điều giảm sâu

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông tin tính đến hết quý I/2024, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt khoảng 147.000 tấn, trị giá 782 triệu USD, tăng 31,8% về lượng nhưng chỉ tăng 20,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.



Trong tháng 3, giá hạt điều xuất khẩu bình quân đạt 5.248 USD/tấn, giảm 1,7% so với tháng 2 và giảm 11,6% so với cùng kỳ. Tính chung quý I/2024, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam ước đạt mức 5.329 USD/tấn, giảm 8,6% so với cùng kỳ.

Đại diện Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cho biết giá hạt điều giảm do sản lượng điều nguyên liệu tăng nhanh tại châu Phi, Campuchia. Tại Việt Nam, diện tích trồng hạt điều lại đang bị thu hẹp do hiệu quả kinh tế kém so với các cây trồng khác.

Tuy vậy, tiêu thụ hạt điều hiện vẫn thuận lợi, thị trường chính là Trung Quốc. Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm 2024, nước này nhập khẩu 8.410 tấn hạt điều, trị giá gần 42,16 triệu USD. Trong đó, nguồn cung từ Việt Nam chiếm hơn 76,5%.