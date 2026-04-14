Giá heo hơi hôm nay, 14-4: Bật tăng ở chợ đầu mối

Ngày 14-4, theo ghi nhận từ thương lái, giá heo hơi từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn được điều chỉnh tăng 1.000 đồng, lên mức 69.000-72.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn giữ ổn định quanh mức 60.000-70.000 đồng/kg.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), sản lượng heo mảnh về chợ đạt 374 tấn, tăng mạnh 24 tấn so với cuối tuần trước.

Do giá heo hơi tăng, thương lái cũng điều chỉnh giá heo mảnh đi lên. Cụ thể, giá heo mảnh loại 1 tăng 3.000 đồng, lên 85.000 đồng/kg; loại 2 tăng 2.000 đồng, lên 75.000 đồng/kg.

Giá heo hơi và heo mảnh đồng loạt tăng kéo theo giá thịt heo pha lóc điều chỉnh mạnh. Theo đó, giá thịt đùi tăng 5.000 đồng, lên 85.000 đồng/kg; sườn non tăng 5.000 đồng, lên 140.000 đồng/kg; cốt lết tăng 5.000 đồng, lên 85.000 đồng/kg; giò sau tăng 2.000 đồng, lên 70.000 đồng/kg. Riêng giá nạc dăm giữ ổn định ở mức 115.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng giảm giá trong đợt này, như giò trước giảm 3.000 đồng, còn 75.000 đồng/kg; ba rọi giảm 5.000 đồng, còn 115.000 đồng/kg.

Sau nhiều tuần duy trì ổn định, giá heo hơi đã được các doanh nghiệp chăn nuôi điều chỉnh tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Theo lý giải của thương lái, mức tăng này chủ yếu do tác động từ nhu cầu tiêu thụ tăng trong ngắn hạn.

Hiện nay, nhiều quốc gia láng giềng đang bước vào mùa lễ hội như Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, Tết Bunpimay của Lào và Tết Songkran của Thái Lan nên nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao, góp phần đẩy giá đi lên. Tuy nhiên, dự báo sau giai đoạn cao điểm lễ hội, giá heo có thể sớm ổn định trở lại.