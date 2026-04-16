Giá heo hơi hôm nay, 16-4: Khu vực phía Nam có biến động

Ngày 16-4, thông tin từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn cho thấy giá heo hơi tại khu vực phía Bắc tiếp tục ổn định.

Cụ thể, miền Bắc duy trì mức giá 62.000 – 65.000 đồng/kg.

Tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi loại 2 tăng 1.000 đồng lên 62.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 giảm 1.000 đồng, còn 63.000 đồng/kg.

Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi được điều chỉnh tăng đáng kể so với đầu tháng 4. Theo đó, Nam Trung Bộ ghi nhận heo loại 2 tăng 2.000 đồng lên 66.000 đồng/kg, heo loại 1 tăng 3.000 đồng lên 69.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, heo loại 2 tăng 2.000 đồng lên 67.000 đồng/kg, heo loại 1 tăng 1.000 đồng lên 69.000 đồng/kg. Khu vực Tây Nam Bộ cũng tăng 1.000 đồng, dao động trong khoảng 66.000 – 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi có chiều hướng tăng trở lại

Sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) giảm 8 tấn so với đầu tuần, còn 365 tấn. Do đó, giá heo mảnh loại 1 được thương lái điều chỉnh tăng 1.000 đồng, lên 86.000 đồng/kg, trong khi heo mảnh loại 2 giữ nguyên ở mức 75.000 đồng/kg.

Do giá heo hơi và heo mảnh cùng tăng, một số mặt hàng thịt heo pha lóc cũng được điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, nạc dăm tăng 5.000 đồng lên 120.000 đồng/kg; ba rọi tăng 5.000 đồng lên 120.000 đồng/kg; giò trước tăng 3.000 đồng lên 78.000 đồng/kg.

Các mặt hàng khác giữ nguyên so với đầu tuần, gồm: thịt đùi 85.000 đồng/kg, sườn non 140.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, giò sau 70.000 đồng/kg.

Theo thương lái, giá heo tăng do nhu cầu tiêu thụ dự báo gia tăng trong thời gian tới, khi cận kề các dịp lễ lớn trong nước như 30-4 và 1-5.