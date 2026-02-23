Giá heo hơi hôm nay, 23-2: Lượng heo về chợ giảm mạnh

Ngày 23-2, theo thông tin từ các thương lái, số lượng heo mảnh về Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) chỉ còn 189 tấn, trong khi ngày 28 Tết tới 714 tấn.

Do sức tiêu thụ sau Tết vẫn còn thấp nên giá heo mảnh tại chợ đầu mối được thường lái điều chỉnh giảm đáng kể. Theo đó, giá heo mảnh loại 1 giảm 5.000 đồng, còn 93.000 đồng/kg; loại 2 giảm 7.000 đồng, còn 85.000 đồng/kg.

Giá heo tại chợ đầu mối ở TP HCM giảm về như ngày thường

Giá thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng được thương lái điều chỉnh giảm mạnh. Theo đó, thịt đùi hiện còn 90.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg, cốt lết 80.000 đồng/kg, nạc dăm 105.000 đồng/kg, giò trước 88.000 đồng/kg, giò sau 78.000 đồng/kg, ba rọi 150.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại chợ đầu mối giảm mạnh so với thời điểm Tết. Trong khi đó, tại các chợ lẻ ở TP HCM, giá thịt heo tuy giảm 50.000 – 100.000 đồng/kg nhưng vẫn còn cao hơn ngày thường 30.000 – 60.000 đồng/kg, tùy loại.

Theo các thương lái, giá heo hơi của các công ty chăn nuôi quy mô lớn vẫn ở mức cao, từ 71.500 – 74.000 đồng/kg, còn heo hơi của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giữ giá 60.000 – 70.000 đồng/kg.