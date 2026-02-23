HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 23-2: Lượng heo về chợ giảm mạnh

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Số lượng heo mảnh về chợ đầu mối tại TP HCM giảm mạnh, giá thịt heo cũng quay lại như ngày thường.

Ngày 23-2, theo thông tin từ các thương lái, số lượng heo mảnh về Chợ Đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) chỉ còn 189 tấn, trong khi ngày 28 Tết tới 714 tấn.

Do sức tiêu thụ sau Tết vẫn còn thấp nên giá heo mảnh tại chợ đầu mối được thường lái điều chỉnh giảm đáng kể. Theo đó, giá heo mảnh loại 1 giảm 5.000 đồng, còn 93.000 đồng/kg; loại 2 giảm 7.000 đồng, còn 85.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23 - 2 giảm mạnh tại chợ đầu mối TP HCM - Ảnh 1.

Giá heo tại chợ đầu mối ở TP HCM giảm về như ngày thường

Giá thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng được thương lái điều chỉnh giảm mạnh. Theo đó, thịt đùi hiện còn 90.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg, cốt lết 80.000 đồng/kg, nạc dăm 105.000 đồng/kg, giò trước 88.000 đồng/kg, giò sau 78.000 đồng/kg, ba rọi 150.000 đồng/kg. 

Giá thịt heo tại chợ đầu mối giảm mạnh so với thời điểm Tết. Trong khi đó, tại các chợ lẻ ở TP HCM, giá thịt heo tuy giảm 50.000 – 100.000 đồng/kg nhưng vẫn còn cao hơn ngày thường 30.000 – 60.000 đồng/kg, tùy loại.

Theo các thương lái, giá heo hơi của các công ty chăn nuôi quy mô lớn vẫn ở mức cao, từ 71.500 – 74.000 đồng/kg, còn heo hơi của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giữ giá 60.000 – 70.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 11-2: Thịt heo ồ ạt về chợ, giá cả biến động bất ngờ

Giá heo hơi hôm nay, 11-2: Thịt heo ồ ạt về chợ, giá cả biến động bất ngờ

(NLĐO) – Do thị trường tiêu thụ không đạt được như kỳ vọng, các công ty chăn nuôi phải giảm giá heo hơi trong những ngày cận Tết.

Giá heo hơi hôm nay, 10-2: Giá thịt heo tại chợ đầu mối tăng cao

(NLĐO) – Nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng, lượng heo mảnh về chợ đầu mối tại TPHCM cũng tăng hàng chục tấn.

Giá heo hơi hôm nay, 7-2: Bất ngờ với giá thịt heo 1 tuần trước Tết

(NLĐO) – Đầu tuần giá heo hơi được các công ty chăn nuôi giảm 1.000 đồng/kg, cuối tuần này giảm tiếp từ 1.000 – 3.000 đồng, tùy khu vực.

chợ đầu mối heo hơi giá heo heo mảnh TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo