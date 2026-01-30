HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 30-1: Bật tăng dữ dội

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Hai tuần qua, các công ty chăn nuôi quy mô lớn không điều chỉnh giá bán, nay họ tăng mạnh 5.000 – 7.000 đồng/kg.

Ngày 30-1, thông tin từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn cho biết giá heo hơi vừa được điều chỉnh tăng mạnh, gần chạm mốc 80.000 đồng/kg. Cụ thể, tại khu vực miền Bắc tăng 5.000 đồng lên 77.000 – 79.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ tăng 5.000 đồng lên 76.000 – 78.000 đồng/kg.

Còn khu vực phía Nam có giá heo hơi tăng mạnh hơn phía Bắc. Theo đó khu vực Nam Trung Bộ tăng đến 5.000 đồng đối với heo loại 2 lên 74.000 đồng/kg, còn heo loại 1 tăng 6.000 đồng lên 78.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ tăng 5.000 đồng đối với heo loại 2 lên 74.000 đồng/kg, heo loại 1 tăng 7.000 đồng lên 78.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ tăng 5.000 đồng lên 74.000 – 77.000 đồng/kg.

- Ảnh 1.

Giá heo hơi tăng mạnh đến 7.000 đồng/kg

Số lượng heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) tăng nhẹ 1 tấn so với đầu tuần, lên 394 tấn. Giá heo mảnh tại chợ đầu mối tiếp tục giữ mức như đầu tuần đối với heo loại 1 là 100.000 đồng/kg, còn heo loại 2 tiêu thụ chậm nên thương lái điều chỉnh giảm 1.000 đồng còn 94.000 đồng/kg.

Đầu tuần các thương lái điều chỉnh giá heo pha lóc tại chợ đầu mối tăng khá mạnh thì hôm nay một số mặt hàng được điều chỉnh giảm xuống do sức mua có phần sụt giảm. Cụ thể nạc dăm giảm 5.000 đồng còn 125.000 đồng/kg, ba rọi giảm 5.000 đồng còn 140.000 đồng/kg. Có một mặt hàng không tăng giá trong đợt này là thịt đùi 95.000 đồng/kg.

Các mặt hàng tăng giá đáng kể trong đợt này có sườn non tăng 5.000 đồng lên 160.000 đồng/kg, cốt lết tăng 2.000 đồng lên 95.000 đồng/kg, giò trước tăng 3.000 đồng lên 88.000 đồng/kg.

Theo thương lái với giá heo hơi tăng mạnh như hôm nay thì những ngày tới giá thịt heo tại chợ đầu mối sẽ tăng theo. Giá thịt heo tùy loại sẽ có mức tăng từ 5.000 – 10.000 đồng/kg.

chợ đầu mối điều chỉnh giá heo hơi giá heo TPHCM
